Hrozba pro české domácnosti: zdražení odpadu

Obce vystrašil poslanecký návrh, který počítá s postupným zdražením poplatků za ukládání odpadu na skládkách. Místo současných 500 korun za tunu by se už příští rok platilo 1150 korun. A následovalo by další postupné zdražování až na dva tisíce korun v roce 2023. Sdružení místních samospráv varovalo, že by v takovém případě museli za odpadky více platit obyvatelé měst a obcí.



V návrhu zákona o odpadech se ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) pokusil ještě v minulém volebním období v kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD) opakovaně prosadit razantní zvýšení poplatku za ukládání odpadků na skládku. Legislativní rada vlády mu předlohu čtyřikrát vrátila. Plánu na zvýšení skládkovacích sazeb vyčítala, že k němu chybí dostatečná analýza ekonomických dopadů na obce a města a rovněž rozbor nezbytnosti navrhovaného opatření.



Teď se tento záměr znovu vrátil do hry. Česká asociace odpadového hospodářství zjistila, že ve sněmovně se objevil poslanecký návrh, který stejně jako ministerstvo počítá s postupným až čtyřnásobným zdražením poplatku za odpadky na skládkách. Ještě než byl návrh oficiálně předložen poslancům, rozeslala asociace spolu se Spolkem veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb dopis všem starostům v zemi, v němž upozorňují, co se chystá. Organizace jméno dotyčného poslance nezveřejnily, on-line deníku TÝDEN.CZ se podařilo zjistit aspoň to, že je stejně jako ministr životního prostředí členem hnutí ANO.



Obce mimo hru



Sdružení místních samospráv vadí, že poslanecká iniciativa odsouvá obce, kterých se nejvíce dotkne, na vedlejší kolej - bez možnosti se k návrhu oficiálně vyjádřit a zformulovat připomínky jako při běžném legislativním procesu, když se předloha posílá do takzvaného meziresortního připomínkového řízení.

"Zákon o odpadech může být změněn bez možnosti otevřeného veřejného připomínkování, bez jakékoli analýzy dopadů na obce a města i bez možnosti vypořádání připomínek," řekl Karel Ferschmann, vedoucí pracovní skupiny pro životní prostředí Sdružení místních samospráv.

Připomněl, že na konci roku 2016 se proti ministerským plánům razantně zdražit skládkovací poplatky a proti některým dalším záměrům postavilo více než 800 měst a obcí, jejichž zástupci podepsali protestní petici. Sdružení je přesvědčeno o tom, že zvýšené sazby za odpadky na skládkách mají pomoci stavbám drahým spaloven - byť oficiálním důvodem je zákaz skládkování v roce 2024.

Mírné zdražení nevadí

S tím souhlasí i Česká asociace odpadového hospodářství, podle níž ke čtyřnásobnému zvýšení poplatků, které podle ní prosazují právě zastánci spalování odpadů, není žádný důvod. "Jsme pro jeho mírné navýšení. Případný nárůst poplatků však musí být podložen pečlivou ekonomickou analýzou a musí odpovídat evropskému cíli omezení skládkování. EU podporuje třídění a recyklaci, podporu spaloven odmítla. Separace a recyklace čtyřnásobné zdražení nepotřebují. Pro obce, města a peněženky občanů je Evropou doporučovaná cesta levnější a dává větší smysl," řekl výkonný ředitel asociace Petr Havelka.

Připomněl, že míra skládkování od roku 2009 každoročně klesá i bez zdražování. Ministerstvo životního prostředí se k poslanecké iniciativě razantně zvýšit skládkovací sazby nevyjádřilo. Když obhajovalo svůj návrh na zdražení, argumentovalo tím, že chce podpořit právě třídění a recyklaci. Obce by pak dostávaly recyklační slevy. Ministerstvo v minulosti opakovaně odmítlo, že podporuje vznik dalších spaloven a že tuto formu likvidace odpadu prosazuje před jinými metodami.

"Ostatně je to Česká asociace odpadového hospodářství, kdo na současném systému nejvíce vydělává, protože firmy v asociaci hlavně skládkují. Jakmile se systém změní a bude odpad odkloněn ze skládek, starostové budou mít přístup k recyklačním slevám, ušetříme primární zdroje a cena za odpady občanům může i klesnout - při současném vážení odpadů, předcházení odpadů a tak podobně. Zkrátka při uvědomělém nakládání s odpady, nikoliv při přežitém skládkování," citoval iDNES.cz mluvčí ministerstva životního prostředí Petru Roubíčkovou.

Odpadové desatero

Česká asociace odpadového hospodářství spolu se Spolkem veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb v reakci na poslanecký návrh zvýšit skládkovací sazby připravily Desatero moderního odpadového hospodářství. Připomněly, že tento dokument vyjadřuje postoj více než 90 procent firem, které se v České republice zabývají odpadovým hospodářstvím. Navrhovaná opatření podle nich pomohou splnit, aby země ve stanoveném termínu separovala a recyklovala 65 procent komunálních odpadů, jak to plánuje Evropská unie.

V desateru se například navrhuje výrazně posílit barevné kontejnery na tříděný odpad, umožnit fungování třídících linek nebo zlepšit podmínky pro odbyt recyklovaných materiálů a výrobků. "Recyklované produkty by měly být daňově zvýhodněny a také by měly mít své místo ve veřejných zakázkách a nákupech státu. Velmi dobře se mohou uplatnit například při výrobě protihlukových bariér, které lemují dálnice," řekl Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství.