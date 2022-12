Hygienici chtějí lépe komunikovat s veřejností, mají účet na twitteru

Hygienici chtějí lépe komunikovat s veřejností a více ji seznámit s širokou škálou činností, které se věnují. Úřad proto ve čtvrtek spustil twitterový účet Hygienická služba ČR, na němž se budou objevovat příspěvky ze všech krajských hygienických stanic. Novinářům to řekla náměstkyně ministra zdravotnictví a hlavní hygienička Pavla Svrčinová, která se v Novém Jičíně účastnila konference k 70 letům hygienické služby v ČR.

Podle Svrčinové jde rovněž o to přilákat k oboru více mladých lidí, kteří by se této profesi věnovali. "Samozřejmě, že mladí lidé se nehrnou do hygieny, ale musím říct, že je to trošku i naše chyba. Musíme více propagovat ten obor a více ho přibližovat lidem. Je to o tom jim to vysvětlit, zapálit je a trošku více i přiblížit lidem, co děláme. Proto hygienická služba spustila od 1. prosince twitterový účet, kde budeme prezentovat právě výsledky naší kontrolní činnosti, takto to dostaneme i k mladým lidem," uvedla Svrčinová.

Dodala, že veřejnost dostatečně neví, jak rozsáhlá je činnost hygieniků. "Nikdo neví, že kontrolujeme kosmetiku, hračky či dětské výrobky. Teď například probíhá velká kontrolní akce na ložní prádlo, kde máme stanovené limity chemických látek, které se mohou uvolňovat. Kontrolujeme běžně tábory, provozovny stravovacích služeb, ale i chemické látky a tak podobně, veřejnost to neví. Nemluvilo se o tom, neprezentovaly se výsledky. Budeme tam (na twitteru) prezentovat i to, co dělají krajské hygieny," upřesnila Svrčinová. Na hygienické stanice byla v uplynulé době upřena pozornost hlavně v souvislosti s pandemií koronaviru.

Svrčinová se domnívá, že zintenzivnit je nezbytné rovněž spolupráci s lékařskými fakultami, kde se obor ochrany veřejného zdraví vyučuje. "Kompletní magisterský program má zatím Ostravská univerzita, rozebíhá ho univerzita v Olomouci a měla by rozběhnout navazující magisterské studium i třetí lékařská fakulta v Praze," doplnila Svrčinová.

Fungování hygienických stanic by se v budoucnu mělo změnit, ministerstvo zdravotnictví nyní připravuje novelu o ochraně veřejného zdraví. "Novela by měla ještě více propojit fungování Státního zdravotního ústavu, krajských hygien a řekněme metodického vedení ministerstva zdravotnictví. Cílem novely není redukce nebo likvidace některých hygienických pracovišť, cílem jsou některá administrativní opatření, která musí vést k tomu, že se nám daleko lépe podaří čerpat peníze z Evropské unie na podporu hygien, nebo že se nám daleko lépe podaří standardizovat vybavení hygien tak, aby byly propojené. Chceme daleko lépe definovat tu vědeckou střechu, kterou by měl mít Státní zdravotní ústav nad sebou, nějakou vědeckou radu, která by se měla skládat z opravdu špičkových odborníků," uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který se konference rovněž účastnil.

Podle ministra má Česko v této oblasti řadu odborníků i mezinárodní renomé, ale chybí synchronizace a koordinace všech činností. "To bude v tom zákoně, a to se nám podaří předložit příští rok do Poslanecké sněmovny," uvedl Válek.