I přes loňský požár proběhne letos výstava stanů, ale na menší ploše

Internetový prodejce vybavení do přírody 4camping.cz přes loňský požár, při kterém shořelo veškeré zařízení a zboží za zhruba 90 milionů korun, letos uspořádá výstavu stanů. Znovu se uskuteční na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech, a to mezi 7. červnem a 31. červencem. V pořadí 25. ročník výstavy bude ale na poloviční ploše. Pro letošní rok se totiž nepodařilo nalézt adekvátní náhradu za původní prostory ani na požadovanou dobu. I tak bude stále největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Řekl to mluvčí výstavy Vít Hruška.

Stany, spacáky nebo karimatky budou vystaveny na zhruba 5000 metrech čtverečních. Lidé si budou moci zboží vyzkoušet a také rovnou koupit. Právě v tom, že je prodejní výstavou, tkví podle Hrušky její výjimečnost. "A také v jejím rozsahu a délce trvání, která je oproti běžným veletrhům nesrovnatelná," uvedl. Doplnil, že na výstavě s výběrem pomůže vyškolený personál, na místě bude možné objednat nebo vyzvednout zboží z e-shopu 4camping.cz. Výstava bude v uvedeném termínu otevřená denně od 10.00 do 20.00, vstup i parkování bude zdarma.

Požár loni začátkem července zasáhl halu 1 letňanského výstaviště s rozlohou 9840 metrů čtverečních. Nikdo nebyl zraněn. Provozovatel areálu, společnost ABF, halu rekonstruuje, náklady na obnovu se pohybují kolem 150 až 180 milionů korun. Otevřít ji plánuje v září, řekl generální ředitel firmy ABF Martin František Přívětivý.

Trendem u vybavení do přírody pro letošní rok je podle Hrušky pohodlí a luxus. Češi méně hledí na cenu, důležitá je pro ně kvalita, což dříve nebývalo příliš běžné. "Zaznamenali jsme nárůst zájmu o dražším bavlněné stany s nafukovací konstrukcí, vyhřívané koberce, ale třeba také lehátka a matrace, namísto klasických karimatek," řekl. Dále připomněl, že v posledních letech, hlavně uplynulé dva roky ovlivněné omezeními kvůli pandemii koronaviru, e-shop evidoval značný růst poptávky po vybavení do přírody.

Z důvodu rostoucích cen přepravy a výrobních nákladů zboží na kempování či turistiku podle Hrušky meziročně zdražilo v průměru o pět až deset procent. Hruška navíc doporučuje, aby lidé s nákupem příliš neotáleli. "Kvůli kombinaci covidu, válce na Ukrajině a dopravním komplikacím, jako byla například blokace v Suezském průplavu, došlo k narušení standardních dopravních cest a režimů. Tím vázne jak výroba, tak i doprava a dochází k tomu, že některé produkty, nebo dokonce celé kategorie na trhu chybějí či docházejí," dodal.