I přes mrazivá rána v posledních týdnech je stále naděje na dobrou úrodu meruněk

I přes řadu mrazivých rán na konci března a v dubnu říkají oslovení jihomoravští sadaři, že úroda meruněk, ale také broskví zatím může být normální. Mrazy totiž letos netrvaly celou noc, ale jen pár hodin a nebyly ani natolik silné, že by květy plošně spálily. Pěstitelé tak žijí v naději, že by mohli sklidit, pokud do sklizně nepřijde jiný nepříznivý faktor. Kvůli chladnějšímu počasí v době květu také není jasné, jak dopadlo opylení a zda třeba za měsíc nezačnou malé plody propadávat, řekli.

Sadaři byli letos opět dobře připravení na to, aby úrodu ochránili před umrznutím, ale nakonec parafínové svíce nepoužili. "Pořád jsme sledovali předpověď počasí, sledovali jsme v noci teploměr. Vždy je to rozvažování, zda je to potřeba a zda se to vyplatí. A vždycky je to trochu risk," řekl ředitel Pomony Těšetice na Znojemsku Ivo Pokorný. Zvýšení teploty v sadu pomocí pálení svící je drahou záležitostí. "V našem případě je to 250 tisíc korun v té části sadu, kde jsme byli připraveni," řekl Pokorný. A i když to mohlo podle předpovědi vypadat letos několikrát rizikově, dali pěstitelé také na intuici, že by květy měly přežít.

Možná poslední nocí, kdy mohl mráz negativně ovlivnit budoucí úrodu, byla ta na středu. "V kotlinách ve středu klesla teplota k minus jednomu a až minus 1,5 stupni. Takže to mohlo ohrozit nejvýše ty stromy, které rostou na těchto místech, ale stromy, které nerostou v údolí, by měly zůstat v pořádku. Mráz navíc netrval dlouho, pod nulu teplota začala klesat až okolo půl páté," řekl Jan Krejčiřík ze Sadařství Krejčiřík z Velkých Pavlovic na Břeclavsku. "Letos jsme optimističtější, násada plodů je dobrá. Navíc mrazy přišly hlavně do období, kdy stromy začínaly nakvétat a pupeny jsou v té době odolnější," vysvětlil Krejčiřík.

Přitom dnů, kdy od začátku kvetení letos mrzlo, napočítali v Těšeticích 12. "Stromy začaly kvést okolo 20. března," poznamenal Pokorný. Ale když stromy v dřívějších letech pomrzly, bylo to obvykle kvůli silným celonočním mrazům, kdy teplota klesla až na minus šest či minus sedm stupňů.

Kromě meruněk a broskví by mělo být ostatní ovoce zatím bez poškození, v Těšeticích rozkvétají švestky. "Teď to vypadá, že už by mrazy nemusely přijít, ale do půlky května nemáme jistotu. Teď doufáme, že taky trochu zaprší. Jsou katastry, kde v posledních dnech spadlo úplné minimum," připomněl Pokorný, že sucho je dalším problémem, které letos na jaře zemědělce trápí.