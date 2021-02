I přes pandemii dosáhl výtěžek Vánoční hvězdy téměř dvou milionů

Téměř dva miliony korun vynesla na konci loňského roku charitativní sbírka Vánoční hvězda na pomoc onkologicky nemocným dětem z olomoucké fakultní nemocnice (FNOL). Do sbírky lidé přispívali nákupem desítek tisíc pryšců nádherných, známých jako vánoční hvězda. Výtěžek je sice nižší než v předchozích ročnících, vzhledem k pandemii koronaviru a omezeným možnostem distribuce i nákupu však pořadatele ohromil, sdělili v pátek zástupci FNOL. Sbírka má dlouholetou tradici, sdružení Šance ji vyhlásilo poprvé v roce 1998.

Podle pořadatelů se prodalo 39 tisíc květin a výtěžek byl 1,9 milionu korun. "Máme velkou radost. Vůbec jsme s tím nepočítali. Děkujeme všem dárcům i spolupracovníkům," uvedla ředitelka sdružení Šance Herta Mihálová.

Peníze půjdou především na humanizaci nemocničního prostředí, na nákup nadstandardního vybavení a zdravotnických potřeb, ale i na pomoc rodinám. Pokryjí také rekondičních pobyty malých pacientů po léčbě. "V letošním roce chceme výtvarně vyzdobit nově zrekonstruované oddělení JIRP a opravit již dřívější výmalby hemato-onkologického oddělení," uvedla Mihálová.

Pořadatelé loni sbírku uspořádali navzdory pandemii především ze snahy nepřerušit tradici. Smířeni však byli s tím, že to výrazně zasáhne do výtěžku sbírky - mezi největší odběratele totiž vždy patřily základní školy. Kvůli jejich uzavření se řada objednávek neuskutečnila. S pomocí se však pořadatelům nabídla řada firem a institucí, zapojit se chtěli i dobrovolníci, a to i přesto, že protiepidemická opatření změnila také koncepci prodeje. Květiny se nemohly prodávat v nákupních centrech, jak bylo zvykem, ale na určených místech formou výdejového okénka.

S prodejem vánočních hvězd pro dobročinné účely začalo sdružení Šance v roce 1998. Předloni se jich ve sbírce prodalo 64 371, výtěžek činil 3,2 milionu korun. Vánoční hvězdy organizátoři tehdy rozvezli do 155 měst a obcí, do akce se zapojilo 568 dobrovolníků. Výtěžek ze sbírky každoročně stoupá. První ročník v roce 1998 vynesl 58 700 korun. Více informací o sbírce lze nalézt na stránkách www.vanocnihvezda.eu.