I tři týdny po povodních je půda v ČR do 100 cm nasycená většinou nad 90 procent

I tři týdny po povodních je půda v Česku na většině území nasycená v hloubce do jednoho metru nad 90 procent. Na celém území je bez výjimky v půdě více vody, než je pro tuto dobu obvyklé, vyplývá z informací, které dnes zveřejnili tvůrci projektu Intersucho. Porovnávají aktuální stav s průměrným stavem za léta 1961 až 2015. Podle předpovědi by měla půdní vlhkost zůstávat vysoká a pouze na závětrné straně Krušných hor by měly prosychat hlubší vrstvy půdy.

Povodně ukončily suchou epizodu, která začala zhruba v polovině srpna a zasáhla značnou část republiky. Před příchodem dešťů zemědělci nebyli schopni pořádně sít ozimy, protože půda byla extrémně vyschlá a prašná. Nyní mají zase problém s tím, že pole jsou extrémně nasáklá a je obtížné do nich vjet s technikou ať už k osevu nebo ke sklizni.

Tento týden se očekávají srážky nejčastěji od pěti do 20 milimetrů, nejvíce v noci z úterý na středu. "Poté slabě bude pršet ve čtvrtek a v neděli," uvedli tvůrci projektu. Do čtvrtka se mohou ještě teploty pohybovat přes den až okolo 20 stupňů, avšak pouze v případě, že se přes den neudrží nízká oblačnost. Poté se má ochladit, nejvyšší denní teploty nemají přesáhnout 15 stupňů a ranní teploty mají padat pod pět stupňů Celsia. Výpar tak bude už slabý a vlhkost v půdě se bude udržovat.

Vyšší vodnost, než je pro toto období obvyklé, si drží i většina vodních toků, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Průtoky se pohybují nejčastěji mezi 80 a 400 procenty normálu pro toto období. "Jen některé vodní toky, které odvodňují severozápad území, případně Beskydy, už jsou podprůměrné," uvedli hydrometeorologové.