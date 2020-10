Infekční lékaři varují veřejnost před podceněním koronaviru

Před podceňováním nemoci covid-19 varovali na sociálních sítích lékaři infekčních oddělení několika nemocnic. Požádali vládu, aby zajistila dostatek léku remdesivir, a lékaře, kteří se nespecializují na infekční nemoci, aby nekomentovali závažnost koronavirové pandemie. Prohlášení zveřejnili dva vedoucí lékaři JIP infekčních oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Fakultní nemocnice Ostrava, Hynek Bartoš a Jiří Sagan, a primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle.

V jihočeských nemocnicích bylo v pondělí 110 lidí s covidem-19. "Deset bylo na JIP a devět na umělé plicní ventilaci. Teď se řeší další transporty ze standardních lůžek na jipová oddělení. Zatímco minulý týden nárůsty stoupaly o pět až šest pacientů denně, za víkend to bylo o deset až 15 denně. A přibývá pacientů, kteří vyžadují intenzivní péči," řekla šéfka představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová.

Lékaři ve výzvě uvedli, že na svých infekčních odděleních bojují o životy lidí, kteří by bez koronaviru měli před sebou dalších deset až 20 let kvalitního života. "Jsou to padesátníci, šedesátníci, aktivní sedmdesátnici, kteří mají pouze nadváhu, nebo vysoký tlak či lehkou cukrovku. Snažíme se všemi prostředky zabránit tomu, aby skončili na ventilátoru, protože pokud se na něj dostanou, přežije jich sotva polovina," uvedli lékaři.

Zajistěte remdesivir, apelují lékaři

Požádali doktory, kteří jsou ohledně infekčních nemocí laici, aby se do médií ke koronaviru nevyjadřovali. Apelovali na vládu, aby spolupracovala s epidemiology a ekonomy, ne s marketingovými poradci. "Vysvětlujte veřejnosti konzistentním a srozumitelným způsobem, proč a která opatření zavádíte, a neměňte je obden ... Zajistěte dovoz dostatečného množství remdesiviru," stojí v prohlášení.

Nárůst nakažených koronavirem v Česku v pondělí opět zrychlil. Přibylo 3119 potvrzených případů, což je čtvrtý nejvyšší přírůstek od březnového počátku šíření nemoci v ČR. Ministerstvo zdravotnictví dosud zaznamenalo 85 566 nakažených, víc než polovina se vyléčila, aktuálně je nemocných přes 38 tisíc lidí. Počet úmrtí lidí s covidem-19 stoupl v pondělí o 11 na 758.