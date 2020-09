Infolinka ke covidu by měla být podle ministerstva zdravotnictví zdarma

Ministerstvo zdravotnictví chce, aby centrální informační linka ke koronaviru byla bezplatná. Zatím volání na linku 1221 nebude účtovat T-Mobile, s dalšími operátory se jedná. Novinářům to ve středu řekla vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná. Linka zatím jako placená slouží od 1. září pro dotazy veřejnosti k pandemii onemocnění covid-19. Je součástí systému chytré karantény.

O bezplatném volání na linku 1221 ve středu na twitteru informoval ředitel T-Mobilu pro korporátní záležitosti Petr Jonák. "O účelu linky jsme dopředu nevěděli. Ráno jsme se jednomyslně shodli, že za toto peníze nechceme," napsal. Za volání by se mělo u T-Mobilu přestat platit během středy.

Ministerstvo zdravotnictví ve středu oznámilo, že operátoři linky 1221 dosud odbavili víc než 10 tisíc hovorů a odeslali přes 900 textových zpráv s doplňujícími informacemi. Mezi nejčastější témata hovorů patří obecné podmínky cestování, rizikový kontakt, ukončování karantény a algoritmy testování. "Dále se na linku obrací lidé se zdravotními potížemi či lidé vracející se ze zahraničí, kteří vyhledávají informace o správném postupu. Linka zodpovídá i dotazy spojené s aktuálně platnými opatřeními a další obecné otázky ohledně koronaviru. Operátoři veřejnosti pomohou také najít nejbližší odběrové místo s volnou kapacitou," uvedlo ministerstvo.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má linka ulevit hygienikům, kteří se nyní soustřeďují na vyhledávání kontaktů lidí s potvrzenou nákazou koronavirem. Ve směnách se na lince střídá téměř sto operátorů, studentů a studentek lékařských fakult. Pracovat mohou z domova.

Linka je v provozu v pracovních dnech od 8:00 do 19:00, o víkendech od 9:00 do 16:30. "Pokud se občan na linku obrátí mimo pracovní dobu, operátoři mu zavolají zpět. Od jejího spuštění již takto zpětně oslovili dva tisíce osob," uvedlo ministerstvo. Vedle linky 1221 provozuje také zdravotnickou linku 224 972 222, kde zaměstnanci ministerstva ve všední dny od 9:00 do 17:00 odpovídají na dotazy ke zdravotnictví.