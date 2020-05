Internet denně používá 99 procent studentů, většina se připojuje přes telefon

Internet loni denně používalo 99 procent studentů starších 16 let a 98 procent z nich se na něj připojovalo prostřednictvím chytrého telefonu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle statistiků čeští studenti používají internet častěji, než je průměr zemí Evropské unie, a především více z nich se připojuje pomocí mobilního telefonu.

"Dnešní žáci a studenti vyrůstají v prostředí prudkého rozvoje digitálních technologií a ve spojení s chytrým mobilním telefonem se stal internet jejich každodenní rutinou. Ve všech sledovaných činnostech v oblasti komunikace a zábavy používá internet v Česku větší podíl studentů než je celoevropský průměr," uvedli statistici.

Cestu k on-line světu si podle nich ale našli také rodiče a prarodiče dnešních žáků a studentů. Internet v loňském roce používalo 95 procent lidí ve věku 35 až 54 let. I mezi generací prarodičů ve věku 65 až 74 let byla více než polovina uživatelů internetu. Celkem internet používalo loni již 81 procenta Čechů starších 16 let.

Nadále však podle statistiků existují významné rozdíly, nejen v tom jak často a prostřednictvím jakých zařízení studenti a dospělí k internetu přistupují, ale především co všechno na něm umí či chtějí dělat. Až do březnového dočasného uzavření škol internet většina mladých používala především pro zábavu, komunikaci či sledování dění na sociálních sítích. "Profil na sociálních sítích mělo v roce 2019 již 98 procent studentů starších 16 let. Denně je na sociálních sítích 78 procent patnáctiletých dívek a 70 procent chlapců. Děti a mladí lidé častěji než dospělí v hojné míře na internetu sledují i videa, poslouchají hudbu či hrají online hry," uvedl ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana.

Digitální dovednosti studentů jsou v průměru výrazně vyšší než u jejich rodičů či učitelů. V roce 2019 uvedlo devět z deseti studentů starších 16 let, že si stáhlo aplikaci do telefonu nebo tabletu. V případě všech osob starších 16 let to nebyla ani polovina, tedy 44 procent. Poměrně velké rozdíly mezi mladší a starší generací jsou také právě v přístupu k internetu. Internet v mobilu používá 97 procent mladých lidí ve věku 16 až 24 let, u lidí starších 55 let je to pak stále méně než třetina.

Studenti ve větší míře využívají i aplikace na mobilních telefonech, přes které lze zasílat zprávy (například WhatsApp, Facebook Messenger, Viber). V roce 2019 je používalo 94 procent studentů oproti 54 procentům v celé dospělé populaci, uzavřel ČSÚ.