Intimity Festival: První svého druhu v Česku, plný objevů a inspirace

Ve dnech 22. a 23. listopadu se v Cubex centru na pražské Pankráci uskuteční Intimity Festival, který přináší do České republiky jedinečný a dosud nevídaný koncept. Tento festival, zaměřený na intimitu, sexualitu a vztahy, vznikl s přesvědčením, že naplněná intimita je klíčovou součástí zdravého a spokojeného života. Intimity Festival nabídne návštěvníkům širokou škálu aktivit a příležitostí k objevování, setkávání a inspiraci. ”Přestože je Česká republika poměrně liberální, v oblasti vzdělání a detabuizování intimity máme stále co dohánět. Několikaletá zkušenost s podcastem na toto téma mi ukázala, že lidé o tyto informace stojí, ale je důležité, aby byly podávané srozumitelnou a přívětivou formou. To se nám daří online formou, ale živý event, kde by se lidé mohli potkat tváří v tvář tu zcela chybí. Proto jsme se rozhodli takovou akci uspořádat a přinést to nejlepší a nejzajímavější na jedno místo,” přibližuje Markéta Fáberová, autorka podcastu Šimrání.

V Cubexu se představí tvůrci a značky, které nemají kamenné prodejny a nejsou běžně na očích, přesto jejich práce stojí za pozornost. Krom erotických pomůcek, zde návštěvníci uvidí i vyzkouší prádlo a doplňky z krajky, latexu, kůže i dalších materiálů. Zjistí, kam vyrazit za zážitky v páru i jednotlivě. Dostane se jim inspirace na nezapomenutelné akce a výlety, ale také, kam vyrazit za dalším poznáním v oblasti intimity a osobního rozvoje.

Festival nabídne také 34 workshopů a více než desítku přednášek a besed, které pokrývají široké spektrum témat - od komunikace ve vztahu či s dětmi, přes tantru a polyamorii, až po problematiku BDSM. Návštěvníci mohou vybírat z jemných a introspektivních workshopů jako "DECH pro život a intimitu - Síla Vědomého Dýchání" nebo "Komunikace ve vztazích", středně intenzivní témata jako "Práce s ženskými archetypy při intimním kontaktu s mužem", a odvážnější a pikantnější workshopy, například "Erotická hypnóza", "Smyslová deprivace” nebo "Znehybnění šátky a oblečením".

O mimořádném zájmu svědčí i fakt, že sobotní workshopy byly vyprodány během jediného týdne, což vedlo organizátory k navýšení kapacity. Nyní si návštěvníci mohou vybrat z pestré nabídky témat s různou mírou explicitnosti, takže si každý najde něco, co mu bude vyhovovat. Vstupenky jsou již v prodeji na www.intimityfestival.cz.

"Koncept festivalu se rodil odzadu. Řekli jsme si, co určitě nechceme - uspořádat primárně přehlídku vibrátorů, vyděsit návštěvníky BDSM náčiním a fetišistickými oblečky hned u vchodu. Chtěli jsme víc než ukazovat erotické pomůcky. Proto se na jednom místě sejdou nejen výrobci a tvůrci, ale také lektoři. Možná trošku krkolomná věta, ale význam má jasný. Chceme návštěvníky seznámit s lidmi, kteří je mohou inspirovat, bavit, učit i dopřát rozkoš. Prezentovat se budou místa, kam lze vyrazit za společnými zážitky na hodinu či celou noc. Seznámí se s produkty a službami, o jejichž existenci možná slyšeli v podcastu, ale nikdy si na ně "nemohli sáhnout". Jedná se například o prádlo a kožené doplňky (harnessy, latex, kožené masky), ručně vyráběná dilda a provazy, ale také salony poskytující masáže, tantru nebo dominy. Intimity Festival bude pestrou přehlídkou, která může odpálit váš sexuální život ke hvězdám!" říkají organizátoři Markéta Fáberová, autorka podcastu Šimrání a Martin Bísek, autor podcastu Gay Guys.

Intimity Festival je určen pro všechny od 18 let, bez ohledu na to, zda jsou ve vztahu, nebo single. Organizátoři se postarají o to, aby tato jedinečná akce nabídla obohacující a inspirativní zážitek v kultivovaném prostředí, které přináší nové perspektivy a rozšiřuje obzory.