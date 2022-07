Invalidé třetího stupně mohou jezdit po ČR veřejnou dopravou za polovinu ceny

Lidé s invalidní penzí třetího stupně mohou od pátku po Česku cestovat veřejnou dopravou za poloviční cenu stejně jako senioři či děti a studenti. Prokázat se ale musí QR kódem, který jim vydá Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Je možné získat ho na dálku přes její portál nebo osobně v jejích pobočkách. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) jednotlivé členské státy EU mají jiné nastavení slev a mělo by se hledat celoevropské řešení.

Poloviční sleva na jízdném se netýká městské hromadné dopravy. Vztahuje se na cestu vlakem a rychlíkem druhou třídou a na linkové autobusy. Vláda o zavedení nižší ceny pro lidi s invalidní penzí třetího stupně rozhodla začátkem roku spolu se změnou slev pro seniory, děti a studenty, jimž se jízdné upravilo od dubna. Řešení způsobu prokazování, že má člověk invalidní důchod, zabralo několik měsíců.

"Právě od pátku mohou invalidé třetího stupně, kteří nemají průkazku ZTP nebo ZTP/P využívat v dopravě slevu na jízdném ve výši 50 procent. Hledali jsme zároveň s Českou správou sociálního zabezpečení způsob jak to udělat, aby to bylo co nejjednodušší," řekl v pátek na tiskové konferenci ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Slevu na jízdné invalidé získají po předložení QR kódu, který poskytuje sociální správa. Požádat o kód je možné v jejích pobočkách nebo elektronicky na jejím portálu na adrese www.eportal.cssz.cz. Úřad ověří údaje o penzi, pak kód vygeneruje. Je možné si ho vytisknout, stáhnout do mobilu či načíst do aplikace OneTicket. Lidé ho budou předkládat pak při nákupu jízdenky, při nástupu do autobusu řidiči či ve vlaku průvodčímu.

ČSSZ vyplácela na konci března 161 500 invalidních důchodů třetího stupně. Pobírají je lidé, jimž se kvůli zdraví snížily pracovní schopnosti o víc než 70 procent. Kupka už dřív řekl, že by mohlo začít nižší ceny jízdenek využívat asi 100 tisíc lidí, kteří dosud nárok na slevy neměli. Průkaz pro handicapované ZTP či ZTP/P, s nímž je možné podle zákona jezdit za čtvrtinu, má totiž jen část invalidů.

Průměrný invalidní důchod třetího stupně činil na konci března 14 194 korun. Byl tak zhruba o 2150 korun nižší než průměrná starobní penze. Kvůli zdražování se už všechny důchody od června zvedly při mimořádné valorizaci, další zvýšení pak bude ještě od září.

"Průměrný invalidní důchod je výrazně nižší než průměrný starobní. Absolutně nedává smysl, proč by lidé (s invalidní penzí bez průkazu postižených) neměli mít nárok i na slevu v dopravě," míní místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti). Na problém před třemi lety upozornila. Podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy se zavedením slev pro invalidy podařilo napravit "podivný anachronismus".

Ministr práce je přesvědčen o tom, že by se mělo hledat v EU pro nastavení slev jednotné řešení. "Máme spoustu věcí v EU harmonizováno dobře, ale otázku slev pro lidi se zdravotním postižením rozhodně harmonizovanou nemáme. Potkáváme se s absurdními situacemi. Člověk, který chce cestovat do Mnichova, na území ČR slevu získá, na německé straně už na ni nárok nemá," popsal Jurečka.