Investice 750 miliónů korun do škol plánuje Ústecký kraj

Ústecký kraj má v plánu do konce roku investovat do oprav škol 750 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Investice zahrnují výměny oken a dveří, opravy fasád, rekonstrukce elektroinstalací nebo zlepšení přilehlých venkovních prostor budov. Dokončit veškeré práce do zahájení školního roku na některých místech nestihnou.

Pěkné a funkční zázemí je podle radního Tomáše Riegra (ODS) zásadní pro kvalitní vzdělávání dětí. "Rekonstrukce také přispějí ke snížení nákladů na provoz budov. Ušetřené peníze bude možné dále využívat k dalšímu rozvoji krajských institucí, které slouží nejen dětem, ale i široké veřejnosti," uvedl.

Ke složitějším akcím patřila výměna oken a dveří na Gymnáziu a Střední průmyslové škole v Duchcově na Teplicku. Budova školy je památkově chráněná. Nová okna a dveře svými rozměry odpovídají původním. Okna jsou nicméně opatřena dvojsklem na vnějších křídlech, což přispěje ke snížení energetické náročnosti objektu. Náklady činily 27,3 milionu korun.

O něco snazší bylo odizolování a oprava fasády budovy Dětského domova a Školní jídelny Tuchlov, která zahrnovala i sanační opatření. Investice 17,4 milionu přinese nejen energetickou úsporu, ale podle kraje i významné zlepšení prostředí pro děti využívající toto zařízení.

Intenzivně se nyní pracuje na elektroinstalacích v budově Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě. Už před létem se podařilo dokončit výměnu vnitřních instalací a rekonstrukci zdravotně technického zázemí na Střední škole obchodu, řemesel, služeb v Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem také zdárně skončila oprava venkovních ploch a oplocení na speciální základní škole na Severní Terase.

Řemeslníci se pohybují na konzervatoři v Teplicích, na střední škole v Litvínově či v domově dětí v Žatci a na střední zahradnické a zemědělské škole v Děčíně. V Litoměřicích se na velké stěhování chystá gymnázium. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce 100 let staré školní budovy. Nový školní rok zahájí studenti v prostorách bývalé jezuitské koleje v centru města. Naopak po letech návrat do opravené budovy čeká studenty ústeckého gymnázia Václava Šmejkala.

Do začátku školního roku 2023/2024 se určitě všechno nestihne, uvedla Fraňková. "Práce neprobíhají pouze o školních prázdninách, neboť by v době dovolených nestačily pracovní a technické kapacity zhotovitelů stavebních prací. Mimo to některé rekonstrukce objektů škol jsou v rozsahu, kdy práce trvají i více než jeden kalendářní rok," řekla mluvčí.