IT výpadek pravděpodobně způsoben nepovedenou aktualizací Windows, tvrdí odborníci

Globální výpadek IT služeb se systémem Windows od společnosti Microsoft, který dnes postihl letectví, banky, média i další obory v řadě zemí, zřejmě způsobila nepovedená aktualizace softwaru od firmy Crowdstrike. S ohledem na dostupné informace to uvedli čeští odborníci na IT. V Česku postihl výpadek odbavovacího systému pražského letiště, které dopoledne evidovalo zpoždění několika odletů.

"Globální výpadek IT je způsobený nepovedenou aktualizací softwaru Crowdstrike. Jde ho nejspíše opravit spuštěním systému Windows do nouzového režimu a odstraněním souboru," uvedl na sítit X Michal Bláha, zakladatel portálu Hlídač státu a poradce ministra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti).

Výkonný ředitel společnosti CZ.NIC Ondřej Filip v České televizi řekl, že nezvládnutá aktualizace Crowdstrike, která měla zvýšit bezpečnost, vyvolala nestabilitu Windows. To mělo kaskádovitý efekt na další globální počítačové systémy. Věří, že odborníci Microsoftu vyřeší základní problém ještě během dneška, dozvuky kvůli například ztrátě cenných dat ale možná potrvají déle.

Problémy v letectví, některých médiích, bankách, maloobchodech či dalších službách využívající počítačové systémy jsou podle světových médií součástí globálního IT výpadku. Problémy mohou souviset s programy společnosti Microsoft a firmy Crowdstrike, která se specializuje na kybernetickou bezpečnost. Zatím se nezdá, že by se jednalo o úmyslný útok. Microsoft uvedl, že situaci řeší.

Od rána mimo jiné mnoho letišť čelí potížím při odbavování letů. Například na německém letišti Berlín-Braniborsko před osmou hodinou ranní nemohlo žádné letadlo startovat ani přistát, uvedla na svém webu veřejnoprávní stanice RBB. Problémy se vedle Berlína, Melbourne, Edinburghu nebo celého Španělska objevily i na pražském Letišti Václava Havla a potíže hlásí také Spojené státy, Francie či Norsko. Letecké společnosti American Airlines, United a Delta požádaly americký letecký úřad FAA o globální zastavení všech letů, neboť k problémům dochází i v letové komunikaci, informovala televizní stanice ABC.

Potíže se týkají i dalších odvětví. Například britská televize Sky News nemohla dnes ráno vysílat, mimo provoz je i systém pro objednávání lékařských prohlídek v Anglii a výpadky zaznamenávají také britští železniční dopravci.