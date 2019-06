Ivan Bartoš: Babiš hraje vabank s budoucností naší země

Červnové volební preference od agentury Kantar CZ v rámci projektu Trendy Česka ukazují klesající podporu hnutí ANO a naopak stoupající preference České pirátské strany, která zaujímá druhou pozici. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše ohrožuje Andrej Babiš svým chování zájmy České republiky. Hrají probíhající demonstrace Pirátům do karet? A čím chtějí přesvědčit voliče a vyhrát příští volby? Nejen na tyto otázky odpověděl předseda strany v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ.

Poslední průzkum volebních preferencí ukazuje, že si Česká pirátská strana polepšila a je hned druhá za ANO. Čím si takovou změnu vysvětlujete?

Průzkumy a různé metodologie ukazují jednak aktuální náladu ve společnosti, ale dlouhodobě i trendy. Faktem je, že kromě drobných poklesů Pirátská strana v průzkumech i v každých dalších volbách kontinuálně roste, a občané mají přímou zkušenost s naší politikou ve sněmovně, Senátu, ale i ve městech, jako je Jablonec, Praha, Mariánské Lázně, Brno, Tábor, Ostrava, Loket - prostě všude tam, kde Piráti otevřeně fungují v radách nebo na pozici opozičních zastupitelů. Jsem přesvědčen, že nabízíme kvalitní alternativu vůči nejsilnějšímu ANO a na rozdíl od ODS, se kterou se někdy prohodí pořadí, nemáme za sebou roky skandálů a kmotrovských struktur.

Navrhli jsme například novelu exekučního řádu, spoluvytvářeli základní zákon budoucí digitalizace České republiky "Právo na digitální službu". Navrhli jsme zákon, díky němuž bude možné založit firmu on-line za jediný den, finišujeme aplikaci, která umožní občanům účastnit se legislativního procesu, minulý týden vláda dala neutrální stanovisko našemu návrhu elektronického stavebního deníku, který výrazně sníží náklady a zlepší možnost kontroly staveb. Spustili jsme také projekt (https://socialnisystem.pirati.cz), který pomáhá lidem zorientovat se v sociálním systému České republiky a tak jim pomoci v některých složitých životních situacích.

Myslíte si, že průzkum ovlivnily probíhající demonstrace a audit Evropské komise?

Nejlepším průzkumem jsou volby a v těch posledních získalo ANO 21 procent hlasů. A to ještě před doručením auditní zprávy orgánům ČR. I přes propracovaný systém propagandy Andreje Babiše začíná ANO ztrácet. Andrej Babiš v tuto chvíli bohužel svým chováním ohrožuje zájmy České republiky v Evropské radě a hraje vabank s budoucností naší země.

Hraje nějakou roli být číslem jedna v opozici?

My si na pořadí nehrajeme. Děláme racionální politiku pro lidi. Pokud například z vlády přichází něco, co dává smysl a je to užitečné, rádi takový návrh podpoříme. Jsme konstruktivní, nikoliv destruktivní. Stejně tak fungujeme, pokud je potřeba vzít za práci při opozičních návrzích zákonů, ale nezapomínáme, že do politiky jsme vstupovali za doby dominance ČSSD, ODS a těsně před vznikem TOP 09. Politika těchto stran v minulosti zavedla Česko do situace, kdy byl občanům a celé zemi omezen jejich potenciál rozvoje. V tom se historická politika těchto stran a současná politika ANO příliš neliší.

Ačkoliv se ANO proti starým vymezuje, dotáhlo metody předchozích vlád k dokonalosti (personální propojení, střet zájmů, obsazování rad bez ohledu na proporčnost). A Babiš se s politickými prominenty 90. let samozřejmě stýkal a velmi dobře znal. Proto je důležité být pracovitý, otevřený, o všem informovat a řešit podstatu problémů. Vždy je důležité si uvědomit, že politik by měl nabízet lepší alternativu a prát se za to, co milujeme, nikoliv primárně proti něčemu.

V čem konkrétně může podle vás údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše ohrozit pozici ČR při jednání v EP?

Dostáváme se do poněkud schizofrenní situace, kdy je zcela nevhodné, aby předseda vlády, který je v prokazatelném střetu zájmů, se účastnil jednání Evropské rady o příštím finančním rámci EU. Tato nová pravidla totiž přímo ovlivňují například podmínky pro podnikatelské prostředí největších koncernů, což se samozřejmě dotýká i holdingu Agrofert. Ale zároveň předsedovi vlády přísluší aktivně se podílet na tvorbě příštího rozpočtu a při té příležitosti hájit v obecné rovině zájmy svého státu. Pokud se těchto jednání nemůže zúčastnit premiér, tak evropská pravidla umožňují, aby se jich účastnila hlava státu. Navíc se v domácích médiích premiér uchýlil opakovaně k dehonestaci Evropské komise a jejich expertů, což není příliš dospělé a hlavně to není pozice, kterou by měla Česká republika vůči Evropské unii a jejím orgánům skrze premiéra zastávat.

Čím chcete přesvědčit voliče a vyhrát příští volby?

Jak jsem již řekl, je to prací. Tím, jak plníme program, se kterým jsme byli do Poslanecké sněmovny zvoleni. Každý se může podívat, jaké zákony jsme navrhli, pod čím jsme podepsaní, na čem jsme spolupracovali. Jak jsme nepolevili v otevřenosti vůči lidem nejen po technické stránce, ale v přímé komunikaci. Denně odpovídám ve volných chvílích přímo lidem na sociálních sítích a v e-mailech. Potkáváme se při desítkách akcí týdně s lidmi po celé republice. Spouštíme fungující projekty a řešení pro občany, ačkoliv pod sebou nemáme aparáty ministerstev a úředníků. Naši poslanci a naši politici se neschovávají za mediální agentury a odpovídací týmy. Neděláme rozdíl mezi tím, zda je někdo politik či aktivní občan.