Ivan Bartoš povede Piráty další dva roky. Svou pozici obhájil

Předsedou Pirátů bude další dva roky opět Ivan Bartoš. Do druhého kola hlasování celostátního fóra Pirátů společně s ním postoupil i místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, který ale následně vzhledem k velkému rozdílu v podpoře obou kandidátů z volby odstoupil. Třetí kandidát, poslanec Mikuláš Ferjenčík, do druhého kola volby nepostoupil.

Pro postup do druhého kola musel kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů členů strany, kteří se vyjadřovali k jeho přijatelnosti. Bartoše jako přijatelného předsedu označilo 606 z 653 hlasujících, Pikala 376. Ferjenčíka vnímalo jako přijatelného šéfa strany 261 Pirátů. Pikal po vyhlášení výsledků oznámil, že vzhledem k velkému rozdílu mezi ním a Bartošem "ušetří" hlasujícím druhou volbu a odstoupil.

Do volby se zapojilo 63,4 procenta všech členů Pirátů. "Myslím si, že to je poměrně vysoké číslo na to, že ta strana funguje na té přímé demokracii, kde se každý může vyjádřit," komentoval procento hlasujících Bartoš. Kromě hlasujících přímo v Ostravě mohli Piráti odevzdat hlas i prostřednictvím internetu.

Bartoš po svém zvolení řekl, že Piráti po deseti letech fungují jako plnohodnotná strana v České republice a v Evropě. Podle něj oba jeho protikandidáti své vize každodenně prosazují. "Není důležité, z jaké pozice člověk dělá pirátskou politiku," uvedl Bartoš. Poděkoval za podporu a uvedl, že Piráti vize, které na fóru zaznívaly i od kandidátu do předsednictva, strana naplní. "Myslím si, že tu společnost nakonec společně změníme v tu svobodnou, digitálně propojenou společnost, kde jsou lidi k sobě navzájem ohleduplní, a která má potenciál růst," řekl.

Ve svém kandidátském projevu uvedl, že by si v podzimních krajských volbách přál alespoň desetinásobný zisk mandátů proti nynějším devíti krajským zastupitelům. Piráti by podle něj měli atakovat hranici stovky krajských zastupitelů.

Po sněmovních volbách v roce 2021 pak chce, aby Piráti byli ve vládě. "My v těch volbách chceme uspět a v souladu se schválenou strategií být ve vládě, v budoucí vládě této země. Je to jasný cíl podílet se na exekutivě," řekl Bartoš. Domnívá se, že nyní musí Piráti ve Sněmovně pokračovat v roli konstruktivní opozice.

Pikal uvedl, že Bartoš má jeho jednoznačnou podporu. "Nadále se ucházím o pozici místopředsedy, do této volby jdu s plným nasazením. Věřím, že mi členové dají důvěru i v té následující volbě," uvedl Pikal. Podle Ferjenčíka výsledky volby ukázaly, že Piráti mají co nabídnout. "Jako strana musíme nabídnout plán pro Českou republiku, to je slovo, co se teďka hodně skloňuje, ale ten rozdíl bude, že ten náš plán bude realizovatelný a my ho nakonec uskutečníme," uvedl Ferjenčík.

Bartoš byl předsedou strany mezi říjnem 2009 a červnem 2013, následně krátce mezi zářím 2013 a červnem 2014 a poté od dubna 2016.