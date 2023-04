Izolace s pozitivním testem na Covid-19 končí 20.dubna

Vyhláška, která ukončí povinnou sedmidenní izolaci po pozitivním testu na covid-19, by měla ve Sbírce zákonů vyjít příští týden ve středu. Platit pak bude od následujícího dne, čtvrtka 20. dubna. Na dotaz ČTK to dnes odpověděl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Lékaři a hygienické stanice nařizovaly automaticky izolaci všem nakaženým, do loňského února i jejich blízkým kontaktům.

Izolaci bude možná dál nařídit individuálně. "Míru individuálního rizika posoudí buď praktický lékař, nebo odborníci krajské hygieny. Mohou nařídit individuální izolaci nebo jiná karanténní opatření jako u jiných infekčních nemocí," řekl k tomu novinářům minulý týden ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Přísněji by mohli posuzovat například zdravotníky, kteří pracují s lidmi se sníženou imunitou, nebo pracovníky v lůžkových zařízeních sociálních služeb. Mohou jim místo izolace ale také nařídit třeba nošení respirátoru. Podobně podle něj postupuje většina evropských zemí.

Šíření nakažlivé lidské nemoci je trestným činem, za který trestní zákoník v základní sazbě ukládá šest měsíců až tři roky vězení. Aby mohly být povinné izolace zrušené, byla třeba kromě vyhlášky ministerstva zdravotnictví také změna vyhlášky ministerstva spravedlnosti, která jejich seznam obsahuje. Na seznamu zůstává například cholera, mor, AIDS, pohlavní nemoci, salmonelózy, SARS, záškrt nebo tuberkulóza.

Podmínky izolace a karantény se za tři roky pandemie covidu-19 měnily. První pacienti v březnu 2020 byli důsledně izolováni v nemocnicích. Poté byla domácí izolace nakažených čtrnáctidenní a všem kontaktům nakaženého se nařizovala karanténa. Později se izolace zkracovala na deset a sedm dní. Karanténa byla zrušena loni v únoru a nyní se na kontakty nakaženého, včetně členů jeho domácnosti, žádné automatické povinnosti nevztahují.