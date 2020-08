Jablonecká firma vyvinula systém varující před zřícením mostu

Vyslat dopředu varování, například před zřícením mostu nebo sesunutím svahu, umí systém nově vzniklé firmy Statotest z Jablonce nad Nisou. Na založení firmy se podílel Liberecký kraj prostřednictvím svého podnikatelského inkubátoru Lipo.ink a má v ní i 2,5procentní podíl.

Statotest zatím monitoruje vysílač Ještěd v Liberci, rozhlednu Císařský kámen ve Vratislavicích nad Nisou či několik mostů v záplavových oblastech na severu kraje. Čidel je v provozu zatím kolem 40, řekl v pátek novinářům majitel firmy Petr Klokočník.

"Mám představu, že bych chtěl udat během roku třeba 1000 čidel," dodal. Na českém trhu je podle něj produkt firmy ojedinělý. "Čidla nabízí spousta firem, ale takový ucelený systém, který by nabízel čidlo včetně zpracování dat, vyhodnocování, to jsem nenašel žádný," řekl.

Princip spočívá v tom, že čidla připevněná na různé stavby měří nepřetržitě úhly náklonu a vibrace. Data se automaticky zpracovávají, a pokud je něco neobvyklého, systém vyšle zprávu. Klokočník za svůj systém získal cenu v soutěži Microsoft Awards 2019 pro IT projekty, které mění životy lidí k lepšímu.

Záchrana staveb

K vytvoření systému Klokočníka přimělo zřícení lávky mezi Císařským ostrovem a Trojou v Praze na konci roku 2017 a silničního mostu v srpnu 2018 v italském Janově. "Říkal jsem si, jestli by nešlo stavby zachránit nebo dopředu říci, že třeba spadne," uvedl. S uskutečněním jeho nápadu mu pomohl právě liberecký Lipo.ink, jehož cílem je podporovat vznik a rozvoj inovativních firem v regionu.

"Měl jsem zajímavý nápad, který jsem rozvíjel, pak jsem se ale zasekl a nevěděl jsem, jak dál," popsal Klokočník, proč se rozhodl využít služeb Lipo.ink. Od prvního kontaktu s Lipo.ink podle něj uplynul rok. Firma vznikla před měsícem, kromě Klokočníka v ní pracují dva programátoři a jeden technik. "Pokud se to rozjede, tak je tam potenciál i na desítky lidí," řekl.

Nadále pracuje na vývoji čidel, aby měřila přesněji či déle vydržely baterie, jež je napájejí. Na vývoj Klokočník získal milionový grant od Akademie věd, spolupracovat začal i s geologickou službou. "Vymýšlíme i systém, že by šlo do nových mostů instalovat čidla a vytvořila by se taková černá skříňka mostu už v rámci stavby," uvedl. To by podle něj pomohlo odhalit, co mohlo způsobit závadu.

Krajský Lipo.ink se zaměřuje na podnikatele či firmy s nezvyklými nápady. Nabízí jim poradenství v několika programech. Největší zájem byl zatím o takzvanou ambulanci, která by měla pomoci zjistit, zda je záměr či nápad vůbec uskutečnitelný. Dosud ji využilo přes 400 začínajících podnikatelů. Další dva navazující konzultační programy pomáhají z nápadu vybudovat skutečnou firmu, do nich se zapojilo zatím asi deset zájemců.