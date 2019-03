Jacksonova taktika? Děti balil jako chlap ženskou, říká psycholog

Kontroverzní dokumentární film Leaving Neverland, který zobrazuje velmi otevřené výpovědi dvou dnes už dospělých mužů, způsobil doslova celosvětový poprask. Oba protagonisté ve snímku obviňují krále popu Michaela Jacksona ze sexuálního zneužívání. Znamená to, že byl zpěvák pedofilní? A z jakého důvodu vyšla pravda najevo až nyní? Nejen na tyto otázky odpověděl v rozhovoru pro server TÝDEN.CZ psycholog Tomáš Morávek.

Lze určit na základě výpovědi teď už dospělých mužů, zda byl Michael Jackson skutečně pedofilní?

Na základě výpovědi dvou lidí nemůžeme udělat příliš relevantní závěr. Nota bene, když se jedná o slavnou osobnost, tam musíme být dvojnásobně uvážliví. Je tu mnohem větší riziko falešného obvinění z důvodu získání pozornosti médií a veřejnosti. Obecně, když se určuje diagnóza, tak jsou samozřejmě výpovědi svědků jedním z těch důležitých faktorů. Potom je ale také nutné provést pečlivou diagnostiku zkušeným sexuologem. Česká republika je v oblasti sexuální diagnostiky na špici a máme na to i přístroj.

Na jakém principu takový test funguje?

Na penis zkoumané osoby je nasazený snímač a jsou mu promítány fotografie, které mají různou sexuální povahu. Snímač následně zaznamená, co daného jedince vzrušuje, a zkušený sexuolog vyhodnotí jeho sexuální orientaci. V potaz se bere také sexuální anamnéza, do které spadají sexuální praktiky nebo počet partnerů.

Avšak nelze nyní prohlásit na sto procent, že byl zpěvák pedofil. Navíc je rozdíl mezi pedofilní orientací a pedofilním chováním. V případě orientace vás vzrušují děti, naopak u pedofilního chování se dostanete do nějaké situace, kdy vstoupíte do sexuálního aktu s dítětem. Například ve vězení se mnoho lidí chová homosexuálně, aniž by homosexuálové byli.

Co ho vlastně zachránilo před vězením? Sláva a výjimečné charisma? Nebo skvělé manipulační schopnosti?

Já si myslím, že to nebude ani jedno z toho. Budou za tím různé okolnosti. Když máte slávu a peníze, tak jste přitahován různými lidmi a zároveň máte jiné možnosti, jak se potom hájit. Málokdy je navíc u něčeho takového přímý svědek, takže je to tvrzení proti tvrzení. Navíc měl hodně peněz a mohl si zaplatit ty nejlepší právníky. Koneckonců s jedním chlapcem se finančně vyrovnal, což je typický průběh, který odpovídá tomu scénáři ohledně peněz a advokáta. Zejména v Americe to takhle funguje.

Šlo v případě Jacksona o lásku, nebo pouze o ukojení sexuálních potřeb? Jak takový člověk přemýšlí?

Těm chlapcům se skutečně věnoval, investoval do nich spoustu času, energie, peněz a citu. Kdybych chtěl být nekorektní, tak řeknu, že to bylo velmi podezřelé chování. Ještě to však neznamená, že jim nějakým způsobem ublížil a byl pedofil. Je zcela jasné, že ho tam něco přitahovalo. Může s tím souviset také skutečnost, že jeho partnerský život nebyl příliš uspokojivý. Takže pár faktorů tomu nahrává. Nutno dodat, že žil v úplně jiném světě než většina lidí. Mohl mít náběh na nějakou psychickou poruchu, o tom se v minulosti také spekulovalo. Možná měl pokřivené rozpoznávací schopnosti a vlastně nevěděl, že dělá něco špatného.

Z jakého důvodu o tom oba chlapci promluvili až po jeho smrti?

Mohlo za tím být nepochopení a neschopnost si vysvětlit, že je taková ikona a modla mohla sexuálně zneužívat. Obrovskou roli v tom hrála aureola slávy. Mohl v tom být ale také pocit vděku a výjimečnosti, že si ta velká hvězda vybrala právě mě. Ten pocit vyvolenosti mu tím možná chtěli přirozeně vrátit. Chlapci s ním zažili mnoho krásných chvil, takže se necítili být poškození a chtěli mu to možná vrátit tím, že si to tehdy nechali pro sebe.

Vidíte vinu na straně rodičů, kteří nechávali své syny spát v jednom pokoji s pětatřicetiletým chlapem?

Musíme si uvědomit, že byl jeden z nejslavnějších a nejbohatších lidí na světě, takže lidé jím byli naprosto fascinováni. A za takové situace dostali oba chlapci pozvání od samotného Michaela Jacksona, aby ho navštívili u něj doma v Neverlandu. Který rodič by v tu chvíli odmítl? Samozřejmě to dělal rafinovaně, chlapce pozval, aby si přišli užít víkend plný zábavy. Jde to velmi postupně, asi jako když chlap balí ženskou. Také jí neřekne, pojď se mnou do postele, ale pozve ji nejdříve na kávu a podobně.