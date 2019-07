Každý člověk spotřebuje průměrně 150 l vody za den. Dešťovou vodou lze nahradit až 40 % této spotřeby. Zbývajících 60 % lze v domácnosti využívat úsporně pomocí moderních technologií. Nechte se inspirovat, jak ekonomicky hospodařit v domácnosti s vodou a šetřit tak přírodní zdroje.

Dešťovou vodu lze využívat na splachování toalety, zalévání zahrady nebo při údržbě a úklidu. "Výhodou dešťové vody je to, že je měkká, nezanáší tolik spotřebiče a potrubí, protože nedochází k usazování vodního kamene. Pro zavlažování zahrady je dokonce dešťová voda vhodnější než voda z vodovodu, dešťovka totiž neobsahuje chlór, je chudá na soli a minerály, a tak nedochází k zasolování půdy," vysvětluje Marcela Bínová, odbornice z projektových marketů Hornbach.

Dešťovka II - skladování dešťové vody

Dotační program na podporu udržitelného hospodaření s vodou Dešťovka II nabízí dotaci až 105 tisíc korun na využití přečištěné odpadní i srážkové vody pro zálivku zahrady i splachování WC. Celková dotace je odstupňována dle typu využití a může dosahovat až 50 % způsobilých výdajů. Žádat mohou majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů.

Kompletním zařízením, které shromažďuje srážkovou vodu a umožňuje její další pohodlné využití, je například sada RAINTRONIC. "Set pro úpravu dešťové vody obsahuje nádrž na vodu o objemu 1 600 litrů, filtrační šachtu s košem, dva vsakovací tunely a čerpadlo Raintronic. Pořídit ho můžete v Hornbachu už od 46 010 korun," popisuje Marcela Bínová z Hornbachu. Instalace podzemních nebo nadzemních nádrží ale vyžaduje náročnější stavební úpravy na pozemku i v samotném domě.

Sudy na dešťovou vodu

Na skladování zachycené dešťové vody se běžně používají barely a sudy. "Nadzemní nádrže na dešťovku se nejčastěji vyrábí z tvrzeného plastu, seženete je v různých objemech od 50 do 500 litrů, s výpustným kohoutem nebo bez kohoutu," říká Marcela Bínová z Hornbachu. Dešťová voda by měla být uskladněna na chladném místě a neměla by být vystavena přímému slunečnímu záření.

Sprcha místo vany

Při šetrném sprchování je spotřeba vody až o třetinu nižší než při koupání. Vodu může ušetřit i typ sprchové baterie. "S termostatickou baterií lze rychle a účinně regulovat teplou vodu a tím ještě více snížit její spotřebu, zároveň ochrání před opařením," doporučuje Marcela Bínová z Hornbachu

Vodovodní baterie

Výměna kapajícího kohoutku může ušetřit nemalé množství vody. Jen slabě kapající kohoutek může stát až 1 500 korun ročně, proto se vyplatí armaturu pořádně utěsnit nebo si pořídit novou. "Pákové baterie jsou o více než třetinu úspornější než klasické kohoutkové. Další úsporu mohou přinést perlátory, výběrem správného perlátoru pro baterii můžete docílit úspory až o 50 %," radí Marcela Bínová z Hornbachu. Perlátor je zařízení, které se namontuje na vodovodní baterii a díky usměrnění proudu vody a jeho provzdušnění redukuje průtok vody.

Toaleta

U toalety je důležitý výběr splachovací nádržky nebo předstěnového prvku. "Na jedno spláchnutí by se nemělo spotřebovat více než 6 litrů vody a díky dvojčinnému splachování lze snížit spotřebu vody až o 50 %," radí Marcela Bínová z Hornbachu. "Také pravidelně kontrolujte těsnění splachování, i slabě protékající WC může stát ročně několik tisíc korun."