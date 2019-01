Jak jsem osvobozoval Kliniku

Předem připravená taktika, tým pečlivě vybraných lidí a agenti v přestrojení za squattery přímo uvnitř objektu. Tak vypadalo vyklízení Autonomního sociálního centra Klinika v Praze pohledem válečného veterána Lumíra Němce, který celý zásah vedl. Za sebou má vojenské mise v Iráku či Afghánistánu. "I tady byl klíčový moment překvapení," říká.

Celkem 430 tisíc. To je předběžný účet, který poslal exekutor Ivo Luhan aktivistům z žižkovské Kliniky poté, co poslední z nich po týdnu konečně opustil střechu objektu. To, že exekutor jedné ze zástupkyň centra údajně zablokoval na účtu bezmála půl milionu korun, squattery šokovalo. "Jde o absurdní a likvidační částku, která je navíc ničím nepodloženým trestem za občanskou neposlušnost. Stát zde využívá exekuční byznys jako novou úroveň perzekuce sociálního hnutí," rozčilovali se aktivisté na sociálních sítích, když z exekučního příkazu zjistili možnou cenu za to, že neuposlechli rozhodnutí soudu a objekt bývalé plicní kliniky nadále blokovali. Částku prý budou soudně rozporovat.

Jak ale probíhalo jejich vystěhování z okupované Kliniky? TÝDEN získal svědectví muže, jehož bezpečnostní agentura do objektu vnikla a vytlačila aktivisty pryč.

Agenti uvnitř

Už pár hodin předtím, než ke Klinice 10. ledna dopoledne dorazil exekutor, se v okolí procházeli muži, kteří rozhodně nepřipomínali aktivisty. Šlo o tým sestavený Lumírem Němcem. Někdejšího policistu, válečného veterána a současného bezpečnostního poradce oslovil exekutorský úřad náhodou. "Žádná z velkých firem do toho totiž nechtěla jít. Když se celá akce povede, jde samozřejmě o skvělé PR. V případě neúspěchu je to ale průšvih, který společnost poškodí," vysvětluje Němec.

Se svým dvacetičlenným týmem ladil taktiku několik dní předem. Původní záměr dostat se do budovy předním vchodem brzy opustili. Vyhrál plán vsadit na chvilkovou nepozornost aktivistů a vniknout do budovy zadem. "Využil jsem toho, co dělám celý život - zvolil jsem si místo, čas a způsob akce. Měl jsem na své straně překvapení," vysvětluje bývalý voják, který sloužil na misích v Iráku, Kosovu či Afghánistánu.