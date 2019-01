Jak opravdu proběhla záchrana chlapců ze zatopené jeskyně v Thajsku?

Když záchranáři v Thajsku vysvobozovali ze zatopené jeskyně dvanáct mladých fotbalistů a jejich trenéra, šlo o jednu z nejsledovanějších událostí loňského roku. Vše nakonec dopadlo dobře, náročná záchranná operace se zdařila. Podrobnější popis celé akce nyní přinesl server Daily Mail.



Předpověď počasí nehrála záchranářům do karet - hrozily vydatné deště, které by jeskyni ještě více zatopily, a tak museli jednat rychle, byť riskantně. "Pokud se teď ponoříme, může u toho někdo zemřít, ale když se neponoříme, tak všichni zemřou a my pak budeme vytahovat třináct těl," řekl jeden z odborníků těsně před rozhodnutím o záchraně.

Aby záchranáři uklidnili rodiče dětí, sdělili jimi, že chlapce naučí se potápět a že každý z nich bude mít svou vzduchovou hadici, jednoho potápěče před sebou a druhého za sebou. To však nebyla pravda, píše Daily Mail.

Prostředí zaplavených tunelů bylo tak náročné na zdolání, že dítě, které se potápět neumí, by to nezvládlo. Zůstávala tak jediná možnost podat každému chlapci sedativa, nasadit mu kyslíkovou masku se silikonovým těsněním a z jeskyně ho "vynést".

Potápěči, kteří nakonec děti z jeskyně vyprostili, si moc dobře uvědomovali riziko operace, a tak si u thajské vlády vyjednali imunitu. V případě neúspěchu by jim tak nehrozilo žádné obvinění.

I tak je ale čekala velice nebezpečná práce, vždyť pár dní předtím přišli o kolegu. Bývalý člen thajského námořnictva Saman Gunan se přihlásil dobrovolně, aby do jeskyně přepravil nádrže s kyslíkem. Zkušený potápěč a zdatný sportovec však na cestě zpátky ztratil vědomí, protože mu došel kyslík. Jde tak o jedinou oběť celé několikatýdenní události.

Použili sedativa

Australský doktor Richard Harris, který byl jedním z hlavních hrdinů celé záchrany, navrhl speciální kombinaci sestavenou ze tří léků, jež měla zajistit relativně bezpečné uspání fotbalistů. Nejprve tabletku antistresového xanaxu, aby chlapce zbavil strachu, dále injekci ketaminu do svalů v nohou, aby usnuli, a navrch ještě atropin, jenž snižuje produkci slin. Měl tak zabránit tomu, aby se chlapci případně v dýchacích maskách neutopili.

Doktor Harris byl přesto skeptický. "Myslel jsem si, že máme nulovou šanci na úspěch," přiznal. Jiní experti byli trochu optimističtější, i když počítali s tím, že zhruba pět chlapců během mise zemře. Zatímco na povrchu plánovali složitou operaci, mladí fotbalisté se v jeskyni mentálně připravovali na vysvobození.

Svázali jim ruce

V neděli 8. července v 10 hodin dopoledne se celý zásah rozběhl. Dnes už víme, že trval deset hodin a všichni včetně potápěčů samých se úspěšně dostali na povrch. Chlapci však byli předem pomocí zmíněných látek uspáni. Poté jim potápěči svázali zápěstí za zády, aby v případě probuzení a paniky během vynořování neohrozili nejen svůj, ale ani potápěčův život. Hrozilo také, že by si chlapci v případě probuzení mohli poškodit masku, do níž by pak natekla voda.

Po vytažení prvního chlapce jménem Note na povrch čekalo doktora Harrise s potápěči ještě dalších dvanáct stejně riskantních cest. Všechny se podařily. Nemožná mise skončila úspěchem a celý svět statečným záchranářům tleskal.