Jak se brexit dotkne školství? Zatím panuje nejistota

Především nejistota ohledně podoby vystoupení Velké Británie z EU se podepisuje na vzájemných vztazích mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a jejími partnery na britské straně. Podle rektora univerzity Jaroslava Millera tato situace poškozuje univerzitu již nyní. Obavy z důsledku brexitu i nejisté budoucnosti však panují mezi studenty na obou stranách. Na olomouckou univerzitu se za poslední dva roky ročně přihlásilo kolem 200 studentů z Velké Británie.

Podle rektora Univerzity Palackého bude hloubka dopadu brexitu na olomouckou univerzitu záviset na podobě vystoupení Velké Británie z EU. "Současná nejistota nás nicméně poškozuje již nyní. Nedávno musela jedna z našich partnerských britských vysokých škol vystoupit z námi připravovaného velkého projektu ... zaměřeného na podporu konsorcií vysokých škol napříč kontinentem. Důvodem byl právě nejistý právní rámec po odchodu Velké Británie," řekl rektor Miller.

V případě takzvaného "divokého brexitu" doznají podle rektora zřejmě podstatných změn také studentské výměnné programy, a proto již nyní Univerzita Palackého vyjednává mezinárodní dohody s jednotlivými partnerskými školami. "Zatím to vypadá, že naši studenti by měli mít možnost komfortního studijního pobytu na britských univerzitách i nadále. Smutnou kapitolou ovšem může být dlouhodobé financování vědecké spolupráce, což by mělo jasně negativní dopad na výzkum prakticky ve všech oblastech, od vývoje nových léků až po zavádění moderních technologií. Právě neodhadnutelná situace v této oblasti budí naše největší obavy," doplnil rektor.

Podle vedoucího zahraničního oddělení Univerzity Palackého Dalibora Mikuláše panuje obava i na britské straně. Svědčí o tom také to, že paradoxně díky brexitu v posledních dvou letech roste počet smluv mezi Univerzitou Palackého a britskými partnery. Britské školy, které ve velké míře dosud využívaly evropské výzkumné fondy, zdroje a projekty, totiž nechtějí po vystoupení z EU o tuto spolupráci přijít. "Když brexit vznikl, měla Univerzita Palackého celkem 19 partnerských univerzit ve Spojeném království. Nyní máme aktuálně 32 smluv, partnerů je tak daleko více. Zhruba deset smluv tak bylo nově uzavřeno v posledních dvou letech," řekl ČTK Mikuláš.

Brexit může mít podle něj největší dopad na české studenty, kteří by chtěli studovat ve Velké Británii, především kvůli financím. Stipendium totiž většinou nepokryje náklady. "Studium v Británii je velmi drahé. Finance jsou to, čeho se mohou studenti i univerzity obávat," uvedl vedoucí zahraničního oddělení. Na druhou stranu se problém podle něj může odrazit i na českých lékařských fakultách, kam britští studenti nejčastěji směřují.

V roce 2017 i loni na UP studovalo přes 200 studentů ze Spojeného království. Počet přihlášených studentů pro nadcházející akademický rok není zatím uzavřen. Britští studenti mají již tradičně největší zájem o olomouckou lékařskou fakultu.

Británie má podle dosavadních předpokladů opustit EU 29. března. Vývoj je ale nejistý. Britský parlament ve čtrvtek večer schválil návrh vlády na krátký jednorázový odklad brexitu. Kabinet chce o odložení termínu odchodu země z Evropské unie z 29. března na 30. června požádat Brusel v případě, že britští poslanci do 20. března schválí dohodu o brexitu, kterou loni s bruselskými vyjednavači domluvila premiérka Theresa Mayová. Tento dokument přitom Dolní sněmovna už dvakrát odmítla.