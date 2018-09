Jak se daří vládě ANO a ČSSD? Odpovídá Alexandra Udženija

DENMARK Neměla ODS přijmout nabídku a jít do vlády s Babišovým ANO - vypálili byste rybník M. Zemanovi, extremistické KSČM, extremistické SPD, poloextremistické ČSSD i extremistické ČPS! + byla by ODS zase u moci!

Host chatu Andrej Babiš si vybral své vládní partnery už dávno. Celé sestavování vlády bylo trapné divadlo. Babiš s ODS seriózně vůbec nejednal a jako partnery nás nechtěl. Věděl, že bychom ve vládě jednali jako silní koaliční partneři. Ne jako dnes naprosto submisivní Jan Hamáček.

DENMARK Jak vidíte fakt, že vláda ANO + ČSSD je podpořena KSČM?

Host chatu Andrej Babiš vede suverénně nejhorší vládu od roku 1989. Není to žádná vláda odborníků, ale vláda Babišových lokajů. A to, že vrátil komunisty k moci je to nejhorší, co se mohlo naší republice stát.

SK Pomůžou podle Vás výsledky letošních senátních voleb a i komunálních blokovat nebezpečí ze strany ANO, ČSSD, KSČM a SPD?

Host chatu Záleží především na voličích. ODS udělá vše pro to, aby se to stalo.

SK ODS jako jediná strana vůbec má nyní historickou úlohu - bojovat proti vládě opřené o komunisty, bojovat za eurorealismus - tedy podpora EU (byť někdy kritická) a tvrdě za naše spojenectví s NATO a USA!

Host chatu Naprostý souhlas. Přesně tak se snažíme vystupovat a formulovat naši politiku.

SK Je nyní ODS pro vyrovnaný rozpočet ČR?

Host chatu Za současné ekonomické situace si dokážu představit i mírně přebytkový rozpočet. Je naprostá ostuda, že vláda v době ekonomické konjunktury schvaluje rozpočtové deficity, které jsou způsobené především úplatky pro voliče jako je např. jízdné zdarma ve vlacích.

Hana Jak se podle vás daří vládě Andreje Babiše?

Host chatu Necelý rok od voleb slyšíme od vlády jenom sliby. To že vláda prakticky neinvestuje považuji za vrchol amaterismu.

Dominik Dobrý den,



jak by ODS řešila problematiku cyklostezek Prahy a jaké konkrétní řešení by strana navrhla například na náplavce, kde často dochází ke konfliktu mezi chodci a cyklisty?

Host chatu Myslím si, že je v Praze řada cyklostezek a hlavně cyklopruhů, které nejsou řešeny správně. Směšuje se provoz aut a cyklodopravy. Rozumnější by bylo tento provoz oddělovat. Situaci na náplavce znám, několikrát jsem byla svědkem agresivního chování cyklistů vůči chodcům.

Mirek Co je podle vás na rozpočtu špatně? Co byste změnila?

Honza Nelitujete toho, že jste nekývli na partnerství s ANO?

Radka Co říkáte na to, že hnutí ANO přišlo o nejvíce kandidátů a noví zatím nepřicházejí? Čím to podle vás je? Jak je na tom ODS?

Bohdan N. Dobrý den,

jak pohlížíte na povolební spolupráci s hnutím ANO a jak pohlížíte na jejich návrh řešení Libeňského mostu, který se pro mnohé lajky zdá hodně "crazy"? Díky za odpověď ...

Klára S. V souvislosti s vytvořením „bulváru“ na Bělehradské ulici - kolem zastávky stanice tram 11 u Billy - se rozšířil chodník, ale zastřešená zastávka je asi považována za zbytečný přepych, takže když prší nebo pálí slunce, tak se všichni čekající na tram tísní pod balkony nejbližšího domu, nemají si kam položit tašky, natož si pak sednout – a že v téhle městské části je hodně starých lidí, by měli snad a úřadě vědět.

Proč? Tu už nezbyly peníze? A k čemu „bulvár“ vůbec slouží?

A rozšířením chodníku a tedy zúžením vozovky samozřejmě zanikl parkovací pruh, takže když tam parkujete podélně, máte velkou šanci, že přijedete o zrcátka, nebo vás někdo naboří, protože tam prostě není místo.



Menší firma Co by ODS udělala pro zrychlení zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Předpokládám, že ODS je získávání pracovníků ze zahraničí. V současné době je doba než se vyřídí přístlušná povolení neúnosná. Do projektů např. Ukrajina mohou být zapojeny jen větší firmy. Co byste udělali pro menší firmy. Získat pracovní kartu pro menší firmu je opravdu nadlidský úkon.

Máte nějaký plán jak zefektivni práci MPSV. Dnešní trend je opravdu zvláštní. Vím, že to je dotaz spíše před parlamentními volbami.

Petr Jak probíhá vaše předvolební kampaň?

Jaroslava Dobrý den, stojíte si stále zatím, že pan docent Svoboda je dobrým lídrem ODS do voleb? Nevím, jestli za to mohou média, nebo snad lenost pana docenta, ale zatím o vás moc slyšet není. Děkuji

Libuše Dobrý den, v Praze máme velký problém s nedostatkem pečovatelských služeb o seniory, zejména domovů důchodců. Jaké je vaše řešení? Víte, že soukromé domovy jsou extrémně drahé??? Libuše

Lenka Dobrý den, kolik získaných senátorských mandátů považujete za úspěch? Děkuji!

Petr Novák Dobrý den paní Udženijová, jak hodnotíte kandidáta na ministra zahraničí, kterého představila ČSSD? Je to podle Vás dostatečná osobnost na tento post? Moc děkuji za vaši odpověď.

Lenka Jarmanová Zdravím vás! Nakousla jste jízdné pro děti, studenty a seniory. Sto milionů z rozpočtu Akademie věd, stovky milionů z ministerstva školství, miliardy z dalších resortů. Jak jste toto mohli dopustit? Proč po Babišovi víc nejdete? Vždyť to je neslýchané!!!