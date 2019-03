Jak se stal křesťan muslimem

Vzkázal muslimům, že jim pomůže sehnat zbrojní průkaz, a spustil tím lavinu, kterou prý nečekal. Kdo je a co chce Leonid Kušnarenko, právník, konvertita k islámu a bývalý prokurátor z Ukrajiny? Jako nový šéf pražských muslimů, který má i politické ambice, budí kontroverze.

Jeho půlminutové video z Václavského náměstí způsobilo minulý týden poprask. "Ve světle posledních tragických událostí informuji všechny naše členy, hlavně muže - všichni, kteří mají zájem si udělat zbrojní průkaz, ozbrojit se kvůli ochraně zdraví a majetku, obraťte se na mě a já vám s tím pomůžu," vzkázal muslimské obci v Praze její nový předseda Leonid Kušnarenko po teroru v mešitách na Novém Zélandu.

Popudil tím vedení českých muslimů a rozhněval část veřejnosti. Dokonce prý dostává výhrůžky zabitím, ale nebojí se. V Česku žije přes dvacet let a nikam jinam nechce. A proč se sem vlastně vypravil? Sám uvádí hlavně ekonomické a studijní důvody. "Ale bylo toho více. Jde o slovanskou zemi a na Ukrajině je známo, že jsou v České republice hodní lidé. Líbilo se mi, že jste tu měli multikulturní názory a nic vám nevadilo, nic jste neřešili. Bohužel se to zvrtlo, ale to není jen problém české společnosti, to se děje celosvětově," říká.

Kriminalista z Oděsy

Třiačtyřicetiletý Kušnarenko pochází z Oděsy. Dříve pracoval jako kriminalista na nejtěžších zločinech - na Ukrajině vyšetřoval vraždy a hospodářské delikty. Poté působil dokonce v rámci tamní prokuratury a absolvoval mimo jiné stáž v útvaru boje proti organizovanému zločinu. "Bojoval jsem s mezinárodním zločinem, takže té problematice rozumím. Setkával jsem se s tím opakovaně a vím, že konflikt můžete řešit dvěma způsoby. Aktivně a pasivně. Já jsem pro aktivní řešení," poodhalil pro TÝDEN, odkud pramení inspirace pro jeho videovýzvu. Nevěří prý, že mohou pasivita a ústupky zvítězit nad světovým terorismem.

