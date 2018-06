Jak trestat týraní zvířat? Odpovídal šéf TOP 09 Jiří Pospíšil

Karolína Dobrý den,



ten, kdo si vybíjí mindráky na zvířatech si je bude vybíjet i na dětech a slabších. Myslím, že tyto osoby by měli být nějakou dobu pod nějakým dohledem. Co si myslíte Vy?



Host chatu Dobrý den, je to zajímavá myšlenka, některé studie opravdu potvrzují, že lidé, kteří jsou pachateli násilné činnosti na lidech, se také dopouštějí týrání zvířat. V některých evropských státech jsou skutečně zavedeny registry osob odsouzených za týrání zvířat, protože jde o nebezpečné lidi. Souhlasím tedy s vámi, že bychom se touto myšlenkou měli zabývat i u nás. Děkuji, JP

Felix Felix Máte nějaké zkušenosti z Evropy, Evropského parlamentu jak se tyto věci řeší?

Host chatu V Evropském parlamentu se téma ochrany zvířat řeší naštěstí poměrně často. Například byznys s množírnami jsme nedávno projednávali a evropské státy byly vyzvány, aby se omezením tohoto hrozného byznysu zabývaly. Česká vláda bohužel žádné aktivní kroky neučinila, i proto jsme předložili novelu trestního zákoníku my, která řeší jak přísnější tresty za týrání zvířat, tak například právě množírny. Snad poslanci novelu schválí. Pěkný den, JP

Jana Šímová Dobrý den, pane doktore,



jsem moc potěšena, že Vás vidím v internetové diskuzi. Ohledně zákona na ochranu zvířat se jednoznačně shodneme, že je nutné zvýšit tresty za týrání jako takové a to i za týrání dětí (jak píše pisatelka nahoře).





Ráda bych Vám ale poděkovala za včerejší skvělou akci na pražské Kampě a vzpomínku na Miladu Horákovou.



Moc Vám fandíme, aby Praha měla opět slušného primátora.



Jana Šímová

Host chatu Zdravím Jano, děkuji moc za Vaši zprávu a podporu. Jsem rád, že se Vám pietní akce na památku Milady Horákové líbila a díky, že jste dorazila. Ať se Vám daří! JP

Martin Dobrý den, proč jste ve své funkci nezarazil týrání lidi formou neskutečných lichvarskych penále? Jak je možné, že člověk platí i desetinasobek pokuty jen za úroky? Kde to žijeme? Víte, kolik domácích nebo hospodářských zvířat je často hlady, když majitel přijde těmi mazanymi vyderaci o zbytky peněz? myslím, ze jste tak mladý, že si souvislosti ještě ani vůbec neuvedomujete. Byl jste někdy zcela bez peněz? Děkuji za seriozni názor a když bude 100% k věci, máte můj hlas.

Host chatu Dobrý den, takže k věci :-) Za mého působení na ministerstvu spravedlnosti jsem prosadil výrazné snížení odměn exekutorů, přijetím nového občanského zákoníku byly lichvářské praktiky taktéž omezeny. Bohužel některé další opatření, které jsme na ministerstvu připravili, jsem už nestihl prosadit, neboť jak víte, z vlády jsem byl premiérem Nečasem vyhozen. Další ministři už bohužel v připravených opatřeních nepokračovali. JP

DENMARK Co množírny psů?

Host chatu Zdravím a díky za otázku. Množírny jsou jedna z hlavních věcí, kterou v naší novele trestního zákoníku řešíme. Navrhujeme uzákonit nový trestný čin Chov zvířat v nevhodných otázkách, který byl množírny postihoval. Je to opravdu odporný byznys založený na utrpení zvířat. Věřím, že když novela projde, tak se podaří množírny výrazně omezit a jejich provozovatele potrestat. Pěkný den, JP

ANTI Co nepřímé týrání - nedbalostní týrání zvířat?

Host chatu Dobrý den, díky za otázku. Nedbalostním týráním zvířat se naše novela trestního zákoníku také zabývá. Zpřísňujeme tresty za zanedbání péče o zvíře z nedbalosti až na 3 roky vězení. Každý, kdo si pořídí zvíře, tak by se o něj měl s dostatečnou péčí starat. Pěkný den, JP

Řehořová VELMI PŘÍSNĚ, jako kdyby šlo o lidi. Zvířata jsou tvorové, které mají city, rozum atd.

Host chatu Souhlasím s vámi, že ke zvířatům je třeba přistupovat jako k živým tvorům. I proto jsme při přípravě nového občanského zákoníku kladli důraz na to, aby zvíře už nebylo považováno z právního hlediska za věc, ale dostalo se mu silnější ochrany. V tomto duchu jsme i připravili naši novelu trestního zákoníku, která tresty za týrání zvířat zpřísňuje. Pachatelé nejzávažnějších případů týrání zvířat by podle mého názoru měli jít do vězení a ne dostávat podmíněné tresty. Pěkný den, JP

David Vážený pane Pospíšile, děkuji moc za Vaše úsilí, velice si vážím Vaší práce. Rád bych se Vás zeptal - hodláte po novele trestního zákoníku Vaši činnost dále rozšiřovat? Mám na mysli například zlepšování nehumánních podmínek pro zvířata ve velkochovech, jejich převoz atd.

Host chatu Zdravím Davide a díky za dotaz. Novelou trestního zákoníku samozřejmě nekončíme. Přesně jak zmiňujete, jedno z hlavních témat, které nyní řešíme, je přeshraniční transport hospodářských zvířat. Často se stává, že hospodářská zvířata jsou převážená dlouhé hodiny a hodiny ve stísněných prostorách na korbě náklaďáků, aby v zuboženém stavu byly dovezeny do cílové země a tam hned byly usmrceny. Jsem rád, že se tímto tématem zabývají neziskové organizace na ochranu zvířat a dělají osvětu, je to důležité. JP

Daniel S. Dobrý den, připadá mi úděsné kolik je v ČR množíren, jen v poslední době je každou chvíli ve zprávách nějaký nový případ a to ani netušíme kolik jich je neobjevených, co konkrétně s množírnami hodláte Vy, pane Pospíšile nebo celá TOP 09 dělat?



Děkuji

Host chatu Souhlasím. Množírny považuji za velký problém. I proto jsme připravili novelu trestního zákoníku, která jasně stanoví, že chování zvířat v nevhodných podmínkách, což je často případ množíren, bude trestným činem. Věřím, že novela projde a počet množíren klesne. Je k tomu ale potřeba, aby byla aktivní veterinární správa a i obezřetnost občanů. Pokud má někdo podezření na provoz množírny, měl by to hned nahlásit veterinární správě i policii. JP

Tamara Mikešová Měli by se do řešení případů týrání zvířat zapojit také psychiatři? Více než polovina tyranů zvířat prý dokáže ublížit i člověku.



Host chatu Zdravím vás Tamaro. Souhlasím s vámi. Často se ukazuje, že tyrani zvířat jsou často i násilníci vůči lidem. Prevence je tak určitě na místě. Pěkný den, JP

Jarmil Čonka Myslíte si, že právě tohle téma voliče přesvědčí, aby šli volit TOP 09?

Host chatu Milý Jarmile, díky za otázku. Téma ochrany zvířat není samozřejmě jediné, které topka má. Osobně můžu říct, že ochrana zvířat je pro mě srdcová záležitost, není to tedy o tom, jestli to přinese voliče nebo ne. Jsem přesvědčen, že zvířata si zaslouží lepší právní ochranu, než kterou dnes mají. I proto komunikuji a spolupracuji s neziskovkami, spolky na ochranu zvířat, dobrovolníky a dalšími. Prostě proto, že to podle mě má smysl. Pěkný den, JP

Jiří Zdravím, vadí mi, že týrání zvířat skoro nikoho z politiků nezajímá a neřeší tento problém s odborníky. Jak to řešíte vy, máte v TOP 09 lidi, kteří se této problematice věnují dlouhodobě nebo je to jen téma, které zase za chvíli vyšumí?

Host chatu Dobrý den Jiří. Souhlasím s vámi, že se týráním zvířat bohužel moc politiků nezabývá. Je to škoda. My samozřejmě všechny naše návrhy a opatření řešíme s odborníky jak na ochranu a péči o zvířata, tak s právníky a legislativci, aby vše bylo profesionálně připravené a skutečně mohlo zvířatům ve výsledku pomoct. Naši novelu trestního zákoníku připravoval tým právníků z pražské právnické fakulty a jsem přesvědčen, že je detailně propracována. I další opatření budeme s odborníky konzultovat a připravovat. V minulém roce jsme pořádali například i odbornou konferenci na téma množíren apod. Za nás tedy můžu říct, že téma vyšumět nenecháme. JP

Marie Lauferová Jak je možné, že za týrání zvířat není nikdy nikdo odsouzen k nějakému vyššímu trestu? A co s tím hodláte dělat? Prosím o konkrétní odpověď a přeji hezký den.

Host chatu To je právě ten problém paní Marie, který se snažíme řešit. Naše novela trestního zákoníku zpřísňuje tresty za týrání zvířat, aby pachatelé vážných případů týrání šli do vězení a nedostávali jen podmíněné tresty. Ty nic neřeší. Zároveň v novele navrhujeme, aby soudci ukládali pachatelům trest zákazu chovu zvířat. Kdo jednou týrá zvíře, je velké riziko, že to udělá znovu. Takoví lidé by už právo vlastnit zvíře mít neměli. Pěkný den, JP

Katka Dobrý den pane Pospíšile, jak budou v novele ošetřeny množírny psů a koček? Zvířata tam žijí v otřesných podmínkách. Množitelé by si zasloužili velmi přísné tresty, aby je to od takových praktik odradilo.

Host chatu Dobrý den. V novele zavádíme nový trestný čin Chov zvířat v nevhodných podmínkách, který bude množírny postihovat. Za provoz množírny bude podle závažnosti hrozit až osm let, v krajním případě, půjde-li o organizovaný přeshraniční byznys, dokonce až deset let. Jak sama říkáte, cílem je i pachatele od tohoto byznysu odradit. Pěkný den, JP

Lukáš Novosad Dobrý den. Jak prosím vnímáte aktuální kauzu týkající se hrozných podmínek v klecových chovech slepic, a především fakt, že je Česká Republika v této oblasti tolik pozadu za mnoha Evropskými zeměmi?



Děkuji za vše, co děláte pro zvířata.

Host chatu Dobrý den, reportáž jsem viděl a je to opravdu úděsné. Téma klecových chovů se řeší i na půdě Evropského parlamentu. Myslím si, že klecový chov bude postupně v Evropě zakázán, odhadovat časový rámec je ale složité. Samozřejmě čím dřív, tím lépe. JP

Vláďa Co vlastně vaše novela trestního zákona obsahuje? Řeší i množírny?

Host chatu Ano řeší. Naše novela má tři hlavní pilíře. 1. Zpřísňuje tresty za týrání zvířat. 2. Zavádí nový trest čin, který bude postihovat právě množírny. 3. Zavádí nový trest zákazu chovu a držení zvířat. Věřím, že poslanci novelu podpoří. JP

Veronika Dobrý den, prosím mohl byste se jakkoliv vyjádřit ke kauzám kožešinové farmy a cirkusy se zvířaty ? Myslím že zvířata nejsou o nic méně cennější než lidé a pokud držení člověka v klecích a v řetězech je považováno za nelidské, mělo by se tak přistupovat ke všem živým tvorům. Zvířata ve velkochovech, v množírnách a v klecích prožívají jak fyzický tak hlavně psychický teror. Děkuji za jakoukoliv odpověď. Veronika

Host chatu Dobrý den, díky za dotaz. Pokud jde o kožešinové farmy, tak jsme se v loňském roce s paní Medou Mládkovou aktivně zapojili do kampaně na zákaz kožešinových farem. Mám radost, že zákon ve Sněmovně prošel a kožešinové farmy v Česku skončí. Naprosto s Vámi souhlasím, že ke zvířatům je třeba přistupovat jako k živým tvorům, to se samozřejmě týká i cirkusů. JP

Kateřina Pelikánová Dobrý den, viděla jsem na facebooku vaší fotku s vašim psem naháčem. Co je to prosím přesně za radu? Ať se daří. Děkuji Katka

Host chatu Dobrý den, díky za pěkný dotaz. :-) Doma máme dvě fenky amerického bezsrstého teriéra, Báru a Medu. Jsou naprosto skvělé :-)

Milena Krásná Dobrý den, zajímalo by mě, jestli se téma množíren řeší i v evropském parlamentu. Je to přeci jen přeshraniční byznys. A kdyby ze západní Evropy nebyla poptávka po levných štěnatech, tak u nás tolik množíren nebude!

Host chatu Dobrý den, paní Mileno. Ano řeší, i když mohlo by se víc. :-) Množírenský byznys je obrovský, týká se to většiny států v Evropě. Kromě zákonných opatření je ale potřeba dělat i osvětu, protože jak říkáze, kdyby nebyla poptávka, nebyla by ani nabídka. Lidé by neměli kupovat štěňata někde na benzínce, bez papírů apod. JP

Johnny Zdravím Vás, trochu mě překvapilo, že kandidujete na primátora Prahy. Proč jste se k tomu rozhodl? Díky a držím palce. Honza, volič topky

Host chatu Také zdravím. V Praze žiji a proto mi záleží na tom, aby začala zase fungovat. Právě Praha může být místem, které ukáže, že lze porazit populisty a extremisty. Věřím, že se nám v koalici TOP 09 a STAN podaří obyvatele Prahy přesvědčit, že jsme schopni profesionálně řídit Prahu. JP

víťa Dobrý den, pane Pospíšile, zajímalo by mě, jest-li pak, video se slepičkami jste viděl, nebo ne. Jak v klecích moc trpí, a zuboženém stavu jsou? Nebo, i mrtvé slepice žijí, mezi živými slepicemi. Co na to říkáte, jako člověk a politik. Děkuji za odpověď

Host chatu Dobrý den, video jsem viděl a je to otřesné. Jsem přesvědčen, že klecový chov bude postupně v Evropě zakázán, ale jak sám říkáte, včera bylo pozdě.. JP

Tomáš Vochozka Je maso vražda?

Host chatu Já sám jsem vegetarián, ale nebráním nikomu, aby maso jedl. Je to samozřejmě volba každého z nás. JP

Honza Dobrý den, jaké navrhujete tresty za týrání zvířat? A jak rychle bude probíhat soud?

Host chatu Tresty se samozřejmě liší podle závažnosti trestného činu. V těch nejzávažnějších případech ale navrhujeme tresty až na osm let. Rychlost soudního řízení vždy tak trochu záleží na konkrétním soudci, věřím ale, že se postupně délka trestního řízení bude zrychlovat. JP

Jana Řešíte i transporty živých zvířat?

Host chatu Ano řešíme, zrovna nedávno se v Museu Kampa konala konference na toto téma. Komunikujeme s mnoha neziskovými organizacemi a spolku, které se transporty živých zvířat zabývají. JP

Ivana Dobrý den, pane doktore,

můžete prosím vysvětlit, jak nyní bude probíhat celý proces schvalování / vyjednávání ve sněmovně? Kdy se novela bude předávat vládě? Kolik poslanců a z jakých stran ji zatím podpořilo? Kdo naopak a z jakých důvodů ji podpořit odmítl? Přichází parlamentní prázdniny - využijete je spolu s Vaším expertním týmem k přípravě návrhů novel Zákona na ochranu zvířat proti týrání a Veterinárního zákona? Podepisovala jsem Vaši petici vyzývající veřejnost k podpoře připravovaných novel - kolik podpisů už se prosím podařilo nasbírat? Děkuji předem za odpovědi:-)

Host chatu Dobrý den. Náš návrh bude nyní předložen vládě, které se k němu do 30 dnů vyjádření a následně začne první čtení ve Sněmovně. Zákon musí být ve Sněmovně schválen celkem ve třech čteních, pak jej musí schválit Senát a podepsat prezident. Je to tedy proces na několik měsíců, ale určitě to stojí za to. JP

DAGMAR Pane doktore, jaká je nyní atmosféra mezi poslanci ve vztahu k problematice týrání? Sbírali jste podpisy podporující Váš návrh novely - s jakými reakcemi jste se setkávali? Vnímají politici atmosféru ve společnosti, která se čím dál víc v otázkách wellfare zvířat vymezuje? Jsou ochotni veřejnosti naslouchat a nenechávat toto téma na okraji svých zájmů? Děkuji za odpověď!!!

Host chatu Naši novelu podepsalo 77 poslanců napříč politickými stranami. Věřím tedy, že návrh bude schválen. Nálada je dovolím si říct poměrně pozitivní, poslanci si začínají uvědomovat, že práva zvířat je potřeba chránit. JP

Petra Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, co dělat v případě, pokud mám podezření na týrání zvířete v mém okolí?

Děkuji