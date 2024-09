Jan Grolich se nebude ucházet o předsednictví ani jiné funkce ve vedení KDU-ČSL

Jihomoravský hejtman Jan Grolich se nebude ucházet o předsednictví ani o jiné funkce v širším vedení KDU-ČSL. S ohledem na vládní krizi je podle něj vhodné, aby byl předsedou ministr nebo alespoň člověk, jenž působí v Praze. To by Grolich nyní nemohl, řekl dnes po zasedání krajského výboru. Ten rozhodl nominovat na předsedu ministra Marka Výborného a na prvního místopředsedu podpoří ministra Petra Hladíka.

Výborný oznámí za několik dní, jestli nominaci na předsedu přijme. Také šéf strany Marian Jurečka teprve oznámí, zda bude o post znovu usilovat. Volební sjezd lidovců bude 18. a 19. října.

O Grolichovi jako možném předsedovi se začalo mluvit kromě jiného i v souvislosti s volebním úspěchem v krajských volbách. Koalice Spolu, jejímž byl na jižní Moravě lídrem, získala téměř 40 procent.

"Uvědomuji si, že to má nadregionální význam," uvedl Grolich. Podle něj se se silným mandátem pojí ale také silné závazky k jižní Moravě. "Vláda je v turbulentní době a myslím, že by předsedou měl být ministr, nebo minimálně někdo v Praze. Já si ale nemůžu dovolit být zvolený v půli října a odejít do vlády," řekl Grolich.

Dodal, že by také na něj mohla být kladena očekávání, kterým by ale nebylo tak snadné dostát. "Je něco jiného udělat výborný výsledek poté, co si to čtyři roky odpracujete a komunikujete to. Teď bych byl v jiné roli. Měl bych maximálně půl roku na to ve vládě něco udělat. Kromě toho i rodina si zaslouží klidnější období, můj syn má také jen jedno dětství," poznamenal.

Ministr Výborný v reakci na nominaci jihomoravských lidovců na šéfa KDU-ČSL uvedl, že se zodpovědnosti za stranu a křesťanskodemokratickou politiku nezříká. O kandidatuře chce ale ještě jednat. "Pak budu moci v řádu několika málo dní říci, zda mohu tuto nominaci přijmout," napsal dnes večer na síti X.

Výborný už šéfem lidovců byl, sjezd ho zvolil v březnu 2019, kdy po více než osmi letech v čele strany vystřídal Pavla Bělobrádka. V listopadu 2019 Výborný oznámil, že po náhlém úmrtí své manželky se z rodinných důvodů rozhodl skončit v čele strany. Otec tří tehdy malých dětí při té příležitosti zdůraznil, že rodič je víc než politik. Ve vedení strany Výborného v lednu 2020 vystřídal Marian Jurečka.

Volební sjezd lidovců se bude konat 18. a 19. října v Olomouci. Počátkem února Jurečka uvedl, že nebude na podzim obhajovat post předsedy lidovců, pokud strana nezíská dva europoslance, neposílí senátorský klub a nedosáhne minimálně na jednu hejtmanskou funkci. Europoslance získala strana jediného, v senátních volbách obhájili mandát dva její kandidáti a jihomoravským hejtmanem zůstane po krajských volbách právě Grolich.