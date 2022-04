Jarní dovolenou v tuzemsku plánuje strávit 62 procent Čechů

Jarní dovolenou chce podle průzkumu státní agentury CzechTourism strávit 62 procent Čechů v tuzemsku. Nejvíce lidí se chystá vypravit do Jihočeského kraje. Na jarní dovolené Češi plánují strávit v průměru 8,5 dne, nikoliv v kuse, ale rozprostřou ji do několika víkendových pobytů.

Většina dotázaných hodlá odpočívat a věnovat se lehčím sportovním činnostem. Průměrná útrata na jedno cestovatele by měla činit 5838 korun. Vyplývá to z dubnového průzkumu CzechTourismu, jehož výsledky ředitel agentury Jan Herget v úterý představil na tiskové konferenci.

Odpočinek spojený s cyklistikou či turistikou plánuje na jarní dovolené 35 procent Čechů. Návštěvu kulturních památek má na programu 19 procent lidí, dalších 17 procent lidí počítá se zcela pasivním relaxačním pobytem. Navštívit místa zajímavá především pro rodiny s dětmi hodlá 13 procent dotázaných, týká se to především lidí ve věku od 31 do 40 let.

Na jarní pobyt do Jihočeského kraje se chystá 27 procent Čechů, do Libereckého a Jihomoravského kraje chce vyrazit shodně 14 procent lidí. Některou oblast ve Středočeském a Olomouckém kraji plánuje navštívit 13 procent domácích cestovatelů.

Největší částku lidé vydají za ubytování, s pobytem v penzionu počítá 48 procent dotázaných, čtvrtina lidí se ubytuje v hotelu vyšší kategorie. U přátel či známých jarní dovolenou stráví 22 procent lidí. Druhým nejvyšším výdajem na jarním pobytu bude podle průzkumu strava, na celkovém rozpočtu se podílí 18 procenty. Třetí největší položkou je kultura, na kterou mají Češi připraveno zhruba 900 korun na osobu.

Do zahraničí se na jarní dovolenou chystá 43 procent českých turistů. Více naklonění jí jsou mladí lidé od 18 do 30 let, vysokoškoláci, lidé z velkých měst a s nejvyššími příjmy.

Průzkum agentura uskutečnila on-line formou v termínu od 30. březnem a 6. dubnem mezi 1000 lidmi.