Jaroměř na Náchodsku má obchvat, zbavila se tranzitní dopravy na Polsko

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes otevřelo obchvat dvanáctitisícové Jaroměře na Náchodsku. Obchvat po severním okraji města odvedl z Jaroměře a také z obcí Čáslavky, Dolany a Svinišťany tranzitní dopravu ve směru z Hradce Králové na Náchod a Polsko. Po silnici, která je jednou z páteřních tras v Královéhradeckém kraji, denně projede přes 15.000 vozidel. Z nich významnou část tvoří kamiony.

Téměř 6,6 kilometru dlouhý obchvat je přeložkou silnice I/33. Navazuje na konec dálnice D11 u Hořenic severně od Jaroměře a u Velkého Třebešova se napojuje na obchvat České Skalice. Celou zhruba 40 kilometrů dlouhou trasu mezi Hradcem Králové a Náchodem řidiči díky obchvatu absolvují mimo vesnice.

Jaroměř se podle starosty Jana Borůvky (ANO) zbaví nekonečných kolon kamionů přes celé město, které přinášely hluk, prach a další exhalace. "Zásadní je zvýšení bezpečnosti. Dnešek je pro nás revolucí a vítězstvím," řekl.

Aby se Jaroměři úplně vyhnula i auta, která nemají dálniční známku, mohlo by se podle Borůvky v budoucnu jednat o tom, zda by stát nevyjmul ze zpoplatnění 3,5 kilometru dálnice D11 na západním okraji města. "K tomu je ale nutno několik měsíců počkat a udělat analýzu," uvedl. Zmizení tisíců kamionů z města by se místních obchodníků a restauratérů nemělo podle starosty nijak negativně dotknout, protože kamiony ve městě žádné možnosti parkování neměly.

Dílo od září 2022 vybudovala společnost Metrostav Infrastructure za 688 milionů korun bez daně. Předpokládaná cena před soutěží byla 863 milionů korun.

Nejnáročnějším stavebním objektem obchvatu pro stavbaře byla téměř půl kilometru dlouhá estakáda, kterou nová přeložka překonala Labe a přilehlé záplavové území. S pomocí razicího štítu stavbaři také vybudovali devět metrů pod úrovní terénu 650 metrů dlouhou kanalizaci pro odvodnění silnice.

Podle původních plánů měl být obchvat Jaroměře hotový současně s otevřením dálnice D11 od Hradce Králové k Jaroměři v prosinci 2021. Přípravu stavby obchvatu mimo jiné zdržely spory o výkupy pozemků a stavební povolení s jedním majitelem pozemků v trase obchvatu. První nepravomocné územní rozhodnutí stavba obchvatu získala v roce 2011, vlastní stavba začala o 11 let později.

"Vypadalo to na nekonečný příběh. Chvilku jsme už ztráceli naději, že se nám podaří všechny pozemky získat," řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Uvedl, že letos by ŘSD chtělo na silnici I/33 směrem na polské hranice zahájit stavbu dvacetitisícového Náchoda. Nyní se pro náchodský obchvat hledá v tendru stavební firma, předpokládaná cena stavby je 4,05 miliardy korun bez DPH.

ŘSD nyní v Královéhradeckém kraji od září 2022 staví ještě obchvat Nové Paky na Jičínsku. Hotový by měl být v roce 2025.

Největší aktuální stavbou ŘSD v Královéhradeckém kraji je od loňského listopadu výstavba dálnice D35 mezi Hořicemi na Jičínsku a Sadovou na Hradecku. Silnice v délce 10,5 kilometru bude stát 2,44 miliardy korun bez DPH a auta by po ní měla začít jezdit v roce 2025.