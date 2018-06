"Je div, že srážka migů u Budějovic neskončila hůř"

Při zřícení dvou stíhaček v Českých Budějovicích před 20 lety měli obyvatelé zasaženého sídliště štěstí v neštěstí. Nikdo nezemřel, ani zranění nebyla vážná. Jeden ze strojů MIG-21, které se nad městem srazily, tehdy dopadl neškodně do rybníku Černiš v oblasti předměstí České Vrbné, druhý však spadl na parkoviště na sídlišti Vltava.

Podle pamětníků přitom stačilo málo a událost se změnila v jednu z největších tragédií posledních let.

"Musíme si uvědomit třeba jen to, že ani ne 200 metrů od místa, kam jedna stíhačka dopadla, stojí základní škola," řekl Lumír Mraček, který tehdy na sídlišti zasahoval jako lékař českobudějovické záchranné služby. "Nestačili jsme se divit tomu, že se nikomu nic nestalo," uvedl zase bývalý hasič Bedřich Vrkoč, který na místo dorazil s posádkou.

Pád letadel způsobila podle následného vyšetřování nepozornost pilotů. "Jeli jsme zrovna po Husově třídě, takže jsme měli (sídliště) Vltavu před sebou. A najednou jsme uviděli obrovský černý dým. Vypadalo to jako atomová bomba," řekl Mraček ke srážce letadel. Dodal, že s posádkou hned pokračovali na místo pádu. "Když jsme tam přijeli, viděli jsme ohořelé kusy stíhaček, hořící panelák a auta na parkovišti. Jen mě překvapilo, že nikde nejsou lidské kostičky," uvedl Mraček. Piloti se stačili před pádem katapultovat a padající stroj nikoho nezasáhl. "Bylo to neskutečné. Plameny z paneláku byly vidět už z dálky. Přijeli jsme na místo, začali hasit a povolávat posily. Bylo neskutečné štěstí, že se nikomu nic nestalo," řekl Vrkoč.

Dodal, že během své služby u hasičů, která trvala 33 let, zažil hodně, například tragickou havárii autobusu u Nažidel, na jejíž následky zemřelo 20 lidí. Pamatuje i rozsáhlé požáry v různých firmách. Ale asi nikdy se u zásahu nesetkal s takovou porcí štěstí. "Mohla to být opravdová tragédie, ale shodou různých okolností se tak zaplaťpánbůh nestalo. Na takovou situaci se hodí říct známá věta, že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý," uvedl Vrkoč.

Pád letadel způsobil lidem majetkovou škodu přibližně 25 milionů korun. Za viníky nehody označilo vyšetřování oba piloty, kteří sice sváděli kolizi na nepředvídatelné okolnosti a špatné počasí, přiznali nicméně, že mezi nimi navzájem a také v komunikaci s řídící věží letiště nastalo nedorozumění. Soudy nakonec uložily pilotům tresty s dvouletou podmínkou a každému z nich ještě zaplatit vojenské správě 50 tisíc korun.