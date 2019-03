Jednání o rozpočtu: nejdříve Hamáček, pak až ministři ČSSD

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) bude s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) nadále jednat o rozpočtu pro rok 2020 sám. Další ministři za ČSSD se zapojí až později s konkrétními resortními detaily. Hamáček to řekl novinářům po středeční schůzce se Schillerovou.

"Jsme opravdu na začátku, diskuse se vedla hlavně o struktuře rozpočtu, jak tedy rozpočet pro rok 2020 postavit," řekl Hamáček. S ministryní financí mají harmonogram dalších schůzek na toto téma. Konkrétní čísla neprojednával ani za ministerstvo vnitra.

Nyní nevidí důvod, aby se do jednání se Schillerovou zapojili další ministři za sociální demokracii. "Pokud se shodneme na těch obecných věcech a na rámci nastavení rozpočtu, potom resortní detaily budeme řešit za účasti ministrů. Ale teď se musíme dohodnout na tom rámci a ta jednání ještě nějakou dobu budou pokračovat," poznamenal.

Schillerová po jednání novinářům řekla, že se s Hamáčkem shodla na nutnosti zachování investic v rozpočtu. "Nešli jsme do detailů, víceméně jsme si řekli strategii, filozofii rozpočtu. Seznámila jsem ho s tím, že zvažuji některé návrhy i v oblasti navyšování daní, ať už je to hazard, digitální daň, spotřební daň z tvrdého alkoholu nebo cigaret," uvedla.

Hamáčkovo rozhodnutí nadále jednat za všechny ministry za ČSSD Schillerová respektuje. "Ono se to stejně v těch detailech potom přesune, ale teď respektuji to, že on si chce ty základní kontury rozpočtu sociálně-demokratických ministrů vyjednávat. Já jsem ho upozornila, že bych se chtěla zejména v oblasti ministerstva práce a sociálních věcí bavit o nějaké revizi sociálních dávek," poznamenala ministryně. Dodala, že vztahy s Hamáčkem má korektní a spolupráce je velmi dobrá.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dopoledne novinářům řekl, že některé dílčí věci jeho resort už dělá. "Například se snažíme podívat se na efektivitu naší služby. Probíráme v tuto chvíli také otázku sítě zastupitelských úřadů. Na jednu stranu máme požadavky na její rozšiřování, na druhou stranu otázka financí v tom bude klíčová," poznamenal. Za problém by považoval například omezování rozvojové pomoci.