Jednání Sejmu a sněmovny. Mluvilo se o unii i kvalitě potravin

Vedení polského Sejmu a české Poslanecké sněmovny se shodly, že Evropská unie by se neměla dělit a měla by být uspořádána bez dělení na různé skupiny. Rozdílné názory se týkaly zavedení eura. Prohlásil to maršálek Sejmu (předseda dolní komory polského parlamentu) Marek Kuchciński po jednání s českými protějšky v letovisku Jurata na severu Polska, o němž informovala agentura PAP.

Předseda sněmovny Radek Vondráček vyjádřil spokojenost nad tím, že česko-polské vztahy patří k pilířům zahraniční politiky obou států. "Jsme sousedy, přáteli a spojenci," řekl podle PAP. O "dvourychlostní Evropě" či o euru by podle něj bylo vhodné uspořádat souběžné debaty v obou parlamentech. "Pak by výsledky takových rozprav mohly mít mnohem silnější vyznění," usoudil.

"Všichni se shodujeme, že spolupráce mezi našimi parlamenty by měla být co nejsilnější, a to i ohledně vztahů k EU a unijním institucím. Jde o to, abychom společně postupovali efektivněji a abychom společně měli silnější hlas," řekl Kuchciński. Z rozdílných názorů na některé otázky podle něj vyplývá, že je zapotřebí rychleji a důkladněji si vyměňovat informace a vždy hledat recepty na otázky vyžadující upevnění spolupráce. Kromě evropských záležitostí se jednalo také o rozvoji dopravní infrastruktury mezi Českem a Polskem.

Podle Vondráčka se mluvilo také o fungování visegrádské čtyřky (V4), která sdružuje kromě Česka a Polska Maďarsko a Slovensko.

Vondráček se podle PAP také vyslovil pro užší kontakty mezi výbory obou parlamentů. "Například jsme navrhli a shodli jsme se, že by zemědělské výbory obou zemí měly uspořádat společné zasedání, aby se projednaly otázky potravin a jejich kvality," řekl.