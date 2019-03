Jednotní Alternativa pro Patrioty. Volný "kope" za nový tým

Poslanci Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová, kteří tento týden opustili hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), vstoupili do nově založeného hnutí Jednotní Alternativa pro Patrioty. Hnutí bylo zaregistrováno v pátek, chce se účastnit voleb do Evropského parlamentu. Volný to večer oznámil na své facebookové stránce.

Uvedl, že hnutí vytvořila bývalá členská základna regionálního klubu SPD Moravskoslezského kraje. "V pátek bylo zaregistrováno politické hnutí JEDNOTNÍ Alternativa pro Patrioty a my jsme přijali nabídku jeho vedení a stali jsme se jeho členy," uvedl poslanec na facebooku. ČTK Volný řekl, že ve vedení nového hnutí jsou jeho zakládající členové Václav Kubín, Zdeněk Nevlud a Martin Bojko.

Volný dříve moravskoslezskou organizaci SPD vedl. V únoru ale celostátní vedení hnutí tuto organizaci zrušilo. Zdůvodnilo to systematickým porušováním stanov a krácením demokratických práv členů. Volný pak na facebooku kritizoval nové krajské vedení, jeho kroky označil za zákeřný útok proti vlasteneckým silám.

Odchod z SPD poslanci zdůvodnili právě postupem nového vedení organizace hnutí v Moravskoslezském kraji, která podle Volného přijala do SPD usvědčeného rasistu a neonacistu. Vedení SPD v pátek vyzvalo Volného, aby se vzdal poslaneckého mandátu. Volný řekl, že se mandátu nevzdá, SPD, za kterou kandidoval, podle něj už neexistuje.

Volný uvedl, že nové hnutí dokázala bývalá regionální členská základna SPD vytvořit v období od poslední schůzky po ohlášení rozpuštění regionální organizace pražským vedením SPD.

"Na této schůzce zúčastnění drtivou většinou odmítli variantu 'líbání prstenů' protektorátního vedení dosazeného z Prahy i variantu ukončení politické činnosti. Maximální podporu získala varianta hromadného vystoupení z SPD a založení nového politického hnutí, s cílem kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu, a to buď s případným koaličním partnerem, či samostatně," napsal Volný. Uvedl, že tým dokázal v několika málo dnech zajistit 1087 podpisů, stanovy a všechny ostatní dokumenty potřebné k registraci politického hnutí.

Volný na sebe upozornil v únoru při vyostřené debatě o cizinecké novele. V únoru také uvedl, že hodlá kandidovat proti Okamurovi na šéfa SPD. V médiích se objevily informace, že Volný pronajímá byty ve dvou zchátralých domech v ostravské čtvrti Přívoz a od nájemců inkasuje peníze ze státních příspěvků na bydlení. SPD přitom příjemce dávek označuje za parazity.