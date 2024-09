Jednou z verzí vyšetřování výhrůžek školám je i působení z Ruska, řekl Rakušan

Jednou z vyšetřovacích verzí v souvislosti s výhrůžkami školám z tohoto týdne je podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) i varianta, že je útok součástí hybridního působení z Ruska, nebo jiné země. Ministr to dnes řekl ČTK. Od úterý v Česku každý den obdrželo výhrůžný e-mail několik stovek škol, policie závažnost hrozby považuje za velmi nízkou.

S podobným problémem se potýkají i školy na Slovensku. Ministerstvo školství tento týden zveřejnilo doporučení školám, jak mají v případě výhrůžných zpráv postupovat, jak v těchto situacích komunikovat s veřejností, rodiči a dětmi.

Policie podle Rakušana důkladně prověřuje všechny verze, jedna z nich je i možnost hybridního působení Ruska, či jiné cizí země. "Intenzita toho útoku, koordinovanost, to, že je to mezinárodní útok, to, že se týká určitého spektra zemí, tak na mě to určitě ten dojem vysoce koordinované akce dělá," řekl ministr vnitra.

Rozdíl je podle něj také v tom, že když takto vyhrožuje například nějaký student školy, je obvykle velmi rychle dohledán. "Tady se ukazuje, že i ten proces přesného dohledání je o poznání těžší, takže to svědčí na poměrně promyšlený, sofistikovaný, koordinovaný přístup," dodal.

Kvůli výhrůžkám vznikla ve středu pracovní skupina, ve které mají aktuální problémy škol i žáků řešit zástupci ministerstev školství, vnitra, policie a zmocněnkyně pro lidská práva. Skupina se podle Rakušana poprvé sešla ve středu, ve čtvrtek vytvářela manuál pro školy, jak se v situaci zachovat.

V manuálu je podle Rakušana popsáno, jak komunikovat s policií, ale také návod, jak o výhrůžkách mluvit s dětmi. "Snažíme se pomoci i pedagogické veřejnosti, jak se s dětmi o tom bavit, aby v nich strach nezakořenil," řekl.

Pracovní skupina funguje on-line, v případě potřeby by se podle Rakušana sešla na ministerstvu vnitra. "On-line funguje v reálném čase, sdílí informace. Vyhodnocují se nové hrozby," uvedl. Pokud by se zjistilo, že relevance hrozby stoupá, bude podle něj skupina vymýšlet nové postupy.

Ministerstvo školství tento týden zveřejnilo dokument s doporučeným postupem, jak mají školy v případě výhrůžek postupovat, ať jde o telefonát, či elektronickou zprávu. Přináší rady, jak v případě bombových hrozeb či jiných incidentů komunikovat s rodiči a veřejností. Nabízí také doporučení, jak pomoci žákům, kteří se mohou cítit ohroženi nebo vystrašeni, jak zvýšit jejich psychickou pohodu a zajistit, aby se děti cítily bezpečně i v nejistých situacích.