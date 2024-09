Jeseník se připravuje na extrémní déšť, hasiči plní pytle pískem

Jeseník se po předpovědi extrémních dešťů přípravuje na případné povodně. Meteorologové uvedli, že v Jeseníkách má v nadcházejících čtyřech dnech spadnout i 300 litrů vody na metr čtvereční. Jeseničtí hasiči plní pytle tunami písku a strážníci zkontrolují koryta vodních toků. ČTK to dnes řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem). Nejvážnější povodňová situace v příštích dnech podle meteorologů nastane na řekách, které odvodňují jesenické pohoří a další horské oblasti na severovýchodě země. Některé řeky o víkendu překročí třetí stupeň povodňové aktivity. Kvůli výstraze před vydatným deštěm se ve čtvrtek ráno sejde krajská povodňová komise.

V Jeseníku zasedne povodňová komise dnes večer. "Rozdáme si úkoly, co můžeme udělat ještě nyní, než začne pršet. Pověříme městkou policii, aby ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ve městě zkontrolovala vodní toky, zda je není nutné někde vyčistit. Vyzveme i starosty okolních obcí, aby udělali totéž," uvedla Blišťanová. Hasiči už od jesenických technických služeb odebrali sedm tun písku a plní pytle, které použije ke stavbám provizorních hrází. "Stejně tak to dělají i naše technické služby. Budeme se muset na vydatný déšť co nejlépe připravit a věřit, že vodu zastaví hory a nebude to tak katastrofální, jak to vypadá," podotkla starostka.

Situace ohledně předpovědi extrémních srážek je podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) podobná jako při povodních v letech 1997 a 2002. V roce 1997 katastrofální záplavy postihly značkou část Olomouckého kraje, velké škody napáchaly právě na Jesenicku. V ohrožení podle ministra nejsou jen klasická záplavová území, bleskové povodně se podle něj mohou objevit i v místech, kde obvykle nebývají.

Dnes ráno zasedala povodňová komise v Litovli na Olomoucku, kterou protéká řeka Morava. Město leží na šesti říčních ramenech, což při vydatných deštích zvyšuje riziko záplav. "Má tady spadnout v součtu 250 až 260 milimetrů srážek, což nepamatuji. Tolik nenapršelo ani za celý červenec a srpen," řekl ČTK starosta Litovle Viktor Kohout. Pracovníci radnice zmapovali zásoby techniky i pytlů na stavění provizorních hrází. "Pomocí městského rozhlasu upozorníme obyvatele, aby si včas zajistili svůj majetek," řekl Kohout. O víkendu budou technické služby v pohotovosti, připravena je krizová četa pracovníků i dobrovolní hasiči. Odborníci budou kontrolovat stav vodohospodářské infrastruktury, aby kanalizace byla schopná pojmout více dešťové vody.