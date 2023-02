Jeseníky nabízejí skvělé lyžařské podmínky, návštěvnost je s prázdninami vyšší

Jeseníky nabízejí tento týden milovníkům zimních sportů skvělé lyžařské podmínky, které jsou doprovázeny mrazivým a slunečným počasím. Všechny areály jsou v provozu, svahy pokrývá přírodní i umělý sníh. Podle zástupců lyžařských středisek je na horách vyšší návštěvnost, a to i přes týden. Důvodem je nejen hezké počasí, ale i zahájení jarních prázdnin. Na své si v Jeseníkách přijdou i běžkaři, rolbaři pro ně upravují běžecké trasy nejen ve vyšších polohách, ale také v níže položených úsecích hor. Horská služba ve čtvrtek v Jeseníkách snížila lavinový stupeň z třetího stupně na druhý.

"V Jeseníkách máme nyní slunečné počasí, na hřebenech však fouká silnější vítr. Je minus osm stupňů, sněhu máme ve 1300 metrech nad mořem kolem 80 centimetrů," řekl ve čtvrtek dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek. Dosavadní počasí přispělo i ke snížení lavinového stupně. "Co se týče lavinového území, tak sníh je poměrně stabilní, vrstvy jsou spojené, nějaké velké nebezpečí tam nehrozí. Tím pádem jsme snížili lavinový stupeň na číslo dva," doplnil Hejtmánek.

Skvělé lyžařské podmínky hlásí například na Červenohorském sedle. "Máme na sjezdovkách kolem 60 až 80 centimetrů sněhu, většina sněhu je přírodního. Jedeme komplet celé středisko, v provozu jsou všechny vleky, lanovky a sjezdovky. Podmínky jsou tento týden excelentní, máme sluníčko, ve čtvrtek lehce fouká. Počasí má být ustálené, pominout by měly ale ty největší mrazy, nicméně nahoře se budou teploty stále držet kolem nuly," řekl ve čtvrtek vedoucí střediska Martin Dubský. Doplnil, že návštěvnost střediska je výborná, a to i přes týden. "Je na úrovni období z prázdnin minulých let, a to jak v hotelu, tak v areálu," doplnil.

Ideální podmínky panují i ve skiareálu Kraličák. "Máme metr sněhu, podmínky jsou nádherné, dokonalé. Ve středu jsme měli 10 000 průjezdů areálem, na obou stranách střediska se lyžuje. Začínají se již projevovat jarní prázdniny, byť ještě nezačaly ty pro nás hlavní destinace, jako je Brno," řekla ve čtvrtek za areál Vladimíra Mrázová. Kromě lyžování středisko tuto sobotu chystá i první ročník Svážení dřeva na saních a masopustní sáňkování, které odkazuje na tradici, která byla pro muže na Staroměstsku v zimě obživou až do 50. let 20. století. Průvod začíná v 10.00 na vrcholu kopce Štvanice, kam všechny účastníky masopustního sáňkování vyveze zdarma lanovka ze Stříbrnic, doplnila Vladimíra Mrázová.

Panující zimní počasí výrazně pomáhá i níže položeným areálům. Například ve ski areálu Hlubočky u Olomouce hlásili již na začátku tohoto týdne ideální podmínky pro lyžování a snowboarding. Podle provozovatele se ve středisku již podařilo zprovoznit i novou část sjezdovky, na kterou lyžaře vyveze prodloužená poma. Zasněžené svahy mají k dispozici i lyžaři v Kladkách na Prostějovsku nebo v Hrubé Vodě, i tam jsou areály v provozu.