Jeskyně Na Pomezí jsou největším mramorovým jeskynním systémem

Jeskyně Na Pomezí, které leží severně od obce Lipová-lázně na Jesenicku, jsou největším zpřístupněným jeskynním systémem v České republice vzniklým rozpouštěním mramoru (krystalického vápence). První jeskyně v oblasti byla objevena již ve 30. letech díky těžbě mramoru a 28. srpna 1949 byla objevena jeskyně Na Pomezí v celém rozsahu.

Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 1950 a svou dnešní podobu jeskyně získaly o pět let později.

Jeskyně Na Pomezí se vyznačují úzkými, někde vysokými chodbami, které se v místech křížení rozšiřují v menší dómy. K nejvýznamnějším částem jeskyní patří Ledový dóm, Dóm u smuteční vrby, chodba Římských lázní, Bílý dóm, Královský komín, Klenotnice a Vstupní dóm. Celková délka jeskynního systému je asi 1870 metrů, délka turistické trasy činí 390 metrů. Průměrná teplota v jeskyních je sedm až osm stupňů Celsia. Od roku 1965 jsou jeskyně národní přírodní památkou.

V Česku se nachází celkem 14 veřejnosti trvale zpřístupněných jeskyní, které spadají pod Správu jeskyní České republiky. Většina z nich se nachází na Moravě.

Za loňský rok si našlo cestu do 14 tuzemských jeskyní 714.424 lidí, zatímco předchozí rok to bylo 681.877. Nejvíc návštěvníků tradičně zamířilo do Punkevních jeskyní - a to 210.347, o 21.367 více než v předchozím roce. Druhými nejnavštěvovanějšími byly Koněpruské jeskyně se 77.696 příchozími.