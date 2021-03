Jihoafrickou mutací se nakazilo šest lidí celní správy z Liberecka

Šest pracovníků celní správy z Liberecka má potvrzenou nakažlivější, takzvanou jihoafrickou mutaci covidu-19. Informoval o tom ve čtvrtek server HlidaciPes.org s tím, že se zřejmě nakazili při kontrole na ruzyňském letišti v Praze. Mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová ve čtvrtek uvedla, že to ale není možné. Upřesnila také, že nakažení jsou dva celníci a čtyři civilní zaměstnanci.

"Celní správa odmítá, že by mohlo být spojováno s tou letištní kontrolou, která se uskutečnila v rámci výcviku psů 27. února. Celník, u kterého je nákaza touto mutací prokázána, nepracoval na místě se vzorky. A byla také dodržena veškerá bezpečnostní opatření, to znamená ochranné obleky, dvoje rukavice, štíty, respirátory," uvedla. Nákaza jihoafrickou mutací se u celníka podle ní projevila 8. března, o tři dny dříve u jedné civilní zaměstnankyně. "Psovodi, co více než půl roku pracují s těmi vzorky, tak jsou testováni s negativní výsledky, to samé platí pro psy. Nedávno prošli i zdravotní kontrolou a jsou také negativní," dodala.

Podle mluvčí sice žádný konkrétní zdroj nákazy nebyl potvrzen, server ale vychází z informací od libereckého krajského hygienika Vladimíra Valenty. Celníci na letišti kontrolovali na konci února účastníka zájezdu do Zanzibaru, u něhož byla jihoafrická mutace koronaviru později potvrzena. "V rámci screeningu mutací, který v Libereckém kraji provádíme, byl detekován pracovník státní správy bez cestovní anamnézy. Jeho spoluzaměstnanci kynologové a psi pracují na letišti Václava Havla. Shodou okolností 'testovali' turisty ze Zanzibaru a mezi nimi byl i pacient uvedený viz výše," uvedl pro server Valenta.

Hygienici odhalili dalších 11 pozitivních kontaktů v rodinách celníků. V jednom případě se přes rodinného příslušníka nakazili také tři pracovníci jedné liberecké firmy. "Všechny tyto osoby jsou pozitivní na susp. jihoafrickou mutaci. Pokračuje vyhledávání dalších kontaktů pozitivních a hromadný odběr kontaktů na pracovišti," dodal Valenta.

Server také uvedl, že o možném výskytu na pražském letišti byla informována hlavní hygienička a centrální řídící tým.