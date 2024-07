Jihočeské nemocnice za čtyři roky hospodařily se ziskem více než 1,5 mld. Kč

Jihočeské nemocnice za poslední čtyři roky hospodařily s celkovým ziskem více než 1,5 miliardy korun. Jen loni to bylo téměř 490 milionů korun. Síť krajských nemocnic a jejich fungování hodnotí z části pozitivně i opozice. Problémem pak je nedostupnost některé zdravotnické péče v regionu. Vyplývá to z ankety ČTK.

"Jihočeské nemocnice dlouhodobě potvrzují, že patří mezi nejlepší v České republice. Troufnu si říct, že také mzdy jsou v jihočeských nemocnicích nadstandardní," uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), jenž je původní profesí lékař, kdy pracoval v českobudějovické nemocnici nebo na záchranné službě.

Síť krajských nemocnic tvoří bývalé okresní nemocnice. Všechny spadají do jednoho holdingu, jehož jediným akcionářem je Jihočeský kraj. Například v českobudějovické nemocnici pracuje více než 3500 lidí a je největším zaměstnavatelem v Jihočeském kraji. Českobudějovická nemocnice loni hospodařila se ziskem více než 340 milionů korun.

Nemocnice na jihu Čech pravidelně investují do modernizace stovky milionů korun ročně. Českobudějovická nemocnice pokračuje v transformaci svého areálu. Jeho část se stále nachází asi 500 metrů od celého komplexu, a to v bývalé vojenské nemocnici. "Předpokládáme, že od roku 2026 bude vše na jednom místě. Znamená to, že i zbývající pracoviště se přesunou z bývalé vojenské nemocnice do horního areálu. Vznikne tak jedinečný komplex se zdravotnickou péčí na jednom místě," uvedl Kuba.

Podle krajské opozice chybí v regionu dostupnější zdravotnická péče v běžných oborech. "O tom, že máme skvělé nemocnice, nikdo nepochybuje. Ale řada Jihočechů nyní nemá přístup k základní zubní péči, mnoho lidí dojíždí za zubaři do Prahy, chybí pediatři, praktici, ale i psychiatři. Jihočeši chtějí mít tyto služby dostupné a my to chceme změnit," uvedl opoziční krajský zastupitel Josef Soumar (Piráti).

Podobný názor má i bývalá hejtmanka Ivana Stráská, která bude na podzim opět kandidovat za SOCDEM. "Potvrzuje se, jaká je výhoda, když nemocnice zřizuje kraj. Co se však týče zdravotnictví jako celku, nelze si nevšimnout, jak těžké je sehnat praktické lékaře, zubaře nebo pediatry. Mělo by být povinností vlády, aby našla mechanismus, který bude nutit lékaře v těchto oborech k působení třeba i v odlehlejších částech kraje," řekla Stráská.

Podle opozičního krajského zastupitele Jana Smitky (ANO) zase nelze stavět všechny nemocnice v kraji na stejnou úroveň. Rozdíl mezi českobudějovickou nemocnicí a ostatními vidí v kvalitě péče a personálu. "V českobudějovické nemocnici je vysoce erudovaný a zkušený personál, který má za sebou zahraniční stáže, v ostatních nemocnicích bývá problém sehnat kvalitní lékaře a sestry, a to včetně primářů," uvedl.

Zisk Jihočeských nemocnic v posledních čtyřech letech

2020 - 316 milionů Kč

2021 - 350 milionů Kč

2022 - 588 milionů Kč

2023 - 489 milionů Kč

Pozn.: Výsledek v roce 2021 a v roce 2022 byl ovlivněn vyplacenými odměnami zdravotníkům v souvislosti s pandemií covid-19.