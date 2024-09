Jihokorejský prezident pokračuje v návštěvě ČR, bude jednat s premiérem Fialou

Druhým dnem dnes pokračuje návštěva jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola v České republice. Ve čtvrtek večer jednal se svým protějškem Petrem Pavlem, dnes většinu programu absolvuje s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Společně navštíví v Plzni závody společností Doosan Škoda Power a Škoda Jaderné strojírenství. Poté budou jednat ve Strakově akademii v Praze. Ještě předtím jihokorejský prezident zahájí společně s Pavlem česko-korejské podnikatelské fórum.

Jun Sok-jol do Prahy dorazil zhruba dva měsíce poté, co vláda rozhodla o tom, že dva nové reaktory v Dukovanech má postavit jihokorejská KHNP. Energetická společnost ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Francouzská firma EDF i severoamerická společnost Westinghouse, které měly o zakázku také zájem, napadly tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jun Sok-jol ve čtvrtek Pavla ujistil, že se korejská vláda postará o to, aby proces vedoucí k podpisu smlouvy byl hladký. Nevyloučil to, že by KHNP a Westinghouse mohly částečně u Dukovan spolupracovat, podobně jako v minulosti ve Spojených arabských emirátech.

Kromě Fialy se dnešního setkání zúčastní i někteří ministři jeho vlády - průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), zahraničí Jan Lipavský (Piráti), dopravy Martin Kupka, financí Zbyněk Stanjura (oba ODS) a pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09). Tématem bude kromě jaderné energetiky také prohloubení širší hospodářské a průmyslové spolupráce, navýšení vzájemné obchodní výměny a strategických investic, zintenzivnění spolupráce ve vědě a výzkumu či posílení zahraničně-bezpečnostní kooperace.