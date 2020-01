Jmenování Havlíčka je otázkou dnů, bude mít jen jeden hlas

Jmenování vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) ministrem dopravy je otázkou dnů. Na dotaz to uvedl mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček, konkrétní datum zatím neupřesnil. Havlíček je nyní ministrem průmyslu a obchodu a po odvolání stávajícího ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) by měl podle návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) vést trvale oba resorty. Ústavní právník Jan Kysela řekl, že Havlíček v takovém případě bude disponovat na vládě jen jedním hlasem.

Babiš navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi odvolání Kremlíka v pondělí kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Podle premiéra ji Kremlík manažersky nezvládl. Zeman prostřednictvím mluvčího oznámil, že se změnami souhlasí. Ovčáček neupřesnil, kdy se jmenovací ceremoniál uskuteční. "Je to otázka dnů," uvedl.

Premiér ve středu ráno odlétá do Izraele, kde se zúčastní mimo jiné světového fóra o holokaustu, které se koná 75 let od osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Do Česka se Babiš vrací ve čtvrtek pozdě večer. Jmenování se pravděpodobně uskuteční za jeho účasti, tento týden by se tedy mohlo stihnout v pátek.

Babiš nenavrhl, aby Havlíček resort vedl dočasně do jmenování plnohodnotného ministra, ale funkce by se měl ujmout nastálo. Změna může podle něj být základem fúze ministerstev dopravy a průmyslu.

Pokud Havlíček bude zastávat dvě ministerské funkce, změní se poměr hlasů ve vládě. "Počet členů vlády se odvozuje od osob, nikoliv od počtu ministerstev, hlas má tedy jen jeden," sdělil Kysela. Jako příklad uvedl Švýcarsko, kde je sedm členů vlády a každý řídí několik resortů. ANO nyní disponuje deseti hlasy a ČSSD pěti, po jmenování Havlíčka bude tedy poměr 9:5.