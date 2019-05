Jourová doufá, že rakouská aféra bude mít vliv i na eurovolby

Česká eurokomisařka Věra Jourová doufá, že aféra kolem nyní již bývalého rakouského vicekancléře a předsedy protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinze-Christiana Stracheho bude mít vliv i na to, jakou podporu ve volbách do Evropského parlamentu získají nacionalistické strany. Komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti to řekla v rozhovoru, který zveřejnil německý list Handelsblatt. Postěžovala si také na takzvané fake news, tedy falešné zprávy, které jsou podle ní bohužel někdy "více sexy" než pravda.

"Doufám, že to lidem otevře oči," odpověděla Jourová v rozhovoru na dotaz, zda se domnívá, že Stracheho aféra poškodí ve volbách do Evropského parlamentu nacionalistické strany.

Na videu z roku 2017 Strache slibuje údajné ruské investorce státní zakázky v případě, že jej podpoří v kampani před tehdejšími rakouskými parlamentními volbami. Nahrávka by podle Jourové mohla Evropanům ukázat, jaké "špinavé metody" používají "ti, kteří předstírají, že hájí svou vlast, ale ve skutečnosti jsou ochotni svou vlast výměnou za vlastní prospěch prodat cizím mocnostem".

Nacionalistické, populistické a protiimigrační strany jsou podle české eurokomisařky úspěšné mimo jiné proto, že jsou velmi aktivní na sociálních sítích, kde "lidi obelhávají". "Fake news jsou často víc sexy než fakta," postěžovala si Jourová, do jejíhož portfolia boj proti dezinformacím patří. Falešné zprávy a dezinformace podle ní zvyšují hladinu adrenalinu v krvi, "a proto se jim dostává více pozornosti a častěji se sdílí". Boj proti fake news je ale podle Jourové složitý. "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí," dodala v odkazu na Václava Havla komisařka.

Už ve středečním rozhovoru s agenturou DPA Jourová uvedla, že neví o žádné velké dezinformaci, která by před evropskými volbami na internetu kolovala. "Skutečnost, že o velkém dezinformačním útoku v tuto chvíli nevíme, ale neznamená, že neexistuje," zdůraznila ovšem Jourová s tím, že volby se konají v různých zemích v různých termínech až do neděle a falešné zprávy do nich mohou stále zasáhnout.

Jourová rovněž upozornila, že vliv na výsledek voleb nemusí mít jen jedna velká dezinformace, ale i množství malých. Jako Češka, která vyrůstala ve východním bloku, si eurokomisařka podle svých slov dobře pamatuje, jak funguje ruská propaganda. "Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou," varovala Jourová.

Volby do Evropského parlamentu začaly dnes v Británii a v Nizozemsku. V pátek se bude hlasovat v Irsku a začnou také volby v Česku, kde budou jako v jediné unijní zemi dvoudenní. Slovensko bude spolu s Maltou a Lotyšskem volit své europoslance v sobotu, zbytek unijních zemí v neděli. Výsledky budou známy až v neděli večer poté, co skončí hlasování v poslední z 28 zemí evropského bloku.