Jsme příjemně překvapeni, děti opatření dodržují, chválí si ředitelka.

První školní den a s ním spojená koronavirová opatření zvládli bez větších problémů podle ředitelky školy Anny Niklové učitelé i žáci základní školy Marjánka v Praze 6. Zařízení je jednou ze škol, ve které se vedení rozhodlo nařídit nošení roušek ve společných prostorech. Ředitelku v úterý při zahájení školního roku příjemně překvapilo, jak připravené děti byly a jak pravidla od prvního dne dodržovaly. Fungovalo to naprosto perfektně, řekla.

Zásluhu na bezproblémovém startu školního roku mají podle Niklové hlavně rodiče dětí. Škola před týdnem zveřejnila na svých webových stránkách manuály s nařízeními a podle ředitelky to byli právě rodiče, kteří si manuály načetli a pravidla dětem vysvětlili. "Čekali jsme, že děti vběhnou do školy a budou takové rozdováděné, a ono ne. Ony se přesně chovaly podle těch manuálů," řekla Niklová.

Škola například určila, po kterých schodištích se bude chodit nahoru a po kterých dolů, aby se třídy na chodbách potkávaly co nejméně. Mezi nařízeními je i povinnost mít zakrytá ústa ve společných prostorech.

Před ZŠ Marjánka měla spousta žáků nasazenou roušku už před školou a její nošení dodržovali i uvnitř. "Já jsem se z toho měla obrovskou radost, všichni přihlížející učitelé byli trochu v šoku," řekla Niklová.

Roušku měla nasazenou už před školou například třeťačka Xena. Vyprovodit ji přišla její babička, která uvedla, že má v souvislosti s pandemií koronaviru o zdraví vnučky trochu strach. "Trochu se bojíme, to je jasné, ale co máme dělat," podotkla. Xena řekla, že se do školy těší na kamarády, nošení roušky jí prý nevadí.

Komunikace je zmatečná, říkají rodiče

Opačný názor na roušky měla Rozálie, která šla také do třetí třídy. Do školy se kvůli rouškám netěší. Její otec však dodal, že si nemyslí, že by nařízení negativně ovlivnila kvalitu výuky.

Ředitelka uvedla, že většina rodičů s nařízeními v manuálech problém neměla. "Rodiče, se kterými jsem mluvila, to vzali jako rozumnou alternativu toho, jak ve škole pobývat," uvedla Niklová. Dodala, že zatím zaznamenala pouze dvě stížnosti, kdy se rodičům pravidla související s opatřeními proti koronaviru nelíbila. Podle Niklové jsou to ředitelé, kteří znají situaci na své škole a podle toho opaření zavádějí. Podle požadavku jednoho nebo dvou rodičů nelze dělat opatření pro 600 dětí, dodala.

Ve škole platí také zákaz vstupu rodičů do budovy, výjimku v úterý měli rodiče prvňáků, kteří s dětmi mohli odejít do tříd. "Poprosila jsem je, aby to bylo pokud možno na dobu nezbytně nutnou, všichni vyhověli, nikdo se nepohoršoval, nikdo to nebral jako nějakou újmu," řekla Niklová.

Do první třídy přišla například Rozárie se svými rodiči. Podle jejího otce nemusejí být nařízení špatná, ale komunikace je prý zmatečná. Například o zákazu vstupu rodičů do školy nevěděl.