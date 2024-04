Jurečka chystá změny v posuzování stavu u žadatelů o příspěvek na péči

Ministerstvo práce připravuje změnu posuzování zdravotního stavu a závislosti na pomoci kvůli přiznání příspěvku na péči. Nově by se neměl sledovat jen počet zvládaných činností, ale i jejich rozsah. Podle celkového skóre by se pak stanovila výše dávky. Na dotaz ČTK to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Teď se posuzuje, kolik z deseti úkonů jako osobní hygiena, oblékání či komunikace žadatel o podporu zvládá. Po změně volají organizace na pomoc postiženým. Podle nich nynější model nezohledňuje situaci části handicapovaných, a to třeba autistů.

"Připravuji změnu způsobu posuzování. Dnešní systém je zastaralý, není objektivní. Velmi často neumí pokrýt dobře handicapy člověka. Je to velmi nešťastně nastavený výčtový systém, který nemá v položkách detailnější hodnocení z hlediska procent nebo vah," uvedl ministr. Podle něj jeho úřad začal připravovat změnu, aby se podrobněji hodnotilo, co žadatel zvládá a jak. Jurečka dodal, že jako inspirace posloužil německý model. "Ten má pro jednotlivé schopnosti člověka jasná kritéria. Každé má škálu hodnocení. Výsledkem je celkové skóre, které rozhodne o výši příspěvku, nikoliv taxativní výčet," popsal šéf resortu.

Příspěvek na péči se poskytuje ve čtyřech výších. Podle závislosti na pomoci dostávají teď dospělí měsíčně 880, 4400, 12.800 a 19.200 korun a děti 3300, 6600, 13.900 a 19.200 korun. V únoru úřady práce vyplatily 369.700 dávek. Příjemců se stárnutím společnosti postupně přibývá. Sněmovna dnes schválila novelu o sociálních službách, která by měla částky od července zvednout. Od pololetí by dospělí měli pobírat 880, 4900, 14.800 a 23.000 korun, lidé s nejvyšší dávkou v domácím prostředí pak 27.000 korun. Dětem se má vyplácet 3300, 7400, 16.100 a 23.000 korun, při péči doma 27.000 korun. Předlohu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

U žadatelů o příspěvek se posuzuje deset kritérií. Sleduje se mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví a osobní aktivity a u dospělých pak ještě péče o domácnost. Při nezvládání tří činností se přiznává nejnižší dávka, při čtyřech až pěti druhý stupeň, při šesti až sedmi třetí stupeň a při osmi až devíti nezvládnutých ukazatelích pak nejvyšší čtvrtý stupeň příspěvku.

Organizace na pomoc postiženým si dlouhodobě stěžují na to, že hodnocení neodráží situaci řady lidí se zdravotním handicapem. Mnohé věci zvládají, ale třeba jen z části. Bez pomoci se tak neobejdou. Na podporu od státu na péči však nedosáhnou.

Posuzování by mohla upravit novela o sociálních službách. Ministerstvo práce teď připravuje další. Chce v ní ukotvit i takzvaný pátý stupeň příspěvku pro lidi, kteří potřebují větší rozsah osobní asistence. Podle Jurečky by mohl být případně i prostor pro jednání o navýšení nejnižšího stupně dávky, který se teď od července zvedat nemá. Nastavit by se mohlo i nové posuzování.