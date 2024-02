Jurečka: Majitel Liberty nemá vůli komunikovat s vládou o řešení situace

Majitel hutní společnosti Liberty Ostrava nemá vůli komunikovat s vládou o řešení situace ve firmě, která se potýká s problémy s placením závazků. Novinářům to dnes při příchodu na jednání tripartity řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pokud by se postoj majitele změnil, vláda podle Jurečky nabízí spolupráci, protože chce udržet výrobu a zaměstnanost v huti. Podle předsedy Odborového svazu Kovo Romana Ďurča by stát měl v případném insolvenčním řízení s Liberty Ostrava aktivně hledat nového majitele.

"Tím, že majitel nemá vůbec žádnou vůli komunikovat s vládou, nemá vůli představit nějaký smysluplný, reálný plán obnovení výroby, tak ta situace je extrémně složitá. Protože my nemůžeme soukromého vlastníka nutit k něčemu, na čem nechce spolupracovat," řekl Jurečka.

Kdyby se postoj majitele změnil, nebo by přišel nový majitel, vláda bude chtít podle ministra společnost podpořit. "My chceme, aby tady ta výroba zůstala, aby ti lidé mohli mít práci nadále," dodal Jurečka.

Ďurčo řekl, že vláda by měla představit strategii dalšího přístupu k Liberty Ostrava, protože stát je podle něj jedním z největších věřitelů firmy. Soud bude ve středu posuzovat, zda společnost plní svůj restrukturalizační plán a zůstává solventní. Ďurčo je přesvědčen o tom, že tomu tak není. "Ta firma by měla prostřednictvím insolvenčního řízení najít nového majitele, který bude chtít tu huť provozovat," řekl. Vláda by podle něj měla proces hledání nového majitele moderovat.

Liberty Ostrava má už delší dobu problém platit závazky, mimo jiné svému dodavateli energií Tameh Czech. Liberty chrání před věřiteli od loňského prosince moratorium vyhlášené soudem, restrukturalizační správce ale podle serveru Seznam Zprávy soudu navrhl, aby toto moratorium zrušil. Firma je podle něj v platební neschopnosti. Soud o tom bude s vyloučením veřejnosti jednat ve středu.

I s dceřinými firmami má Liberty zhruba 6000 pracovníků. Odboráři uvádějí, že aktuálně pracuje kolem 1600 zaměstnanců. Podnik vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.