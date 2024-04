Jurečka: Návrh reformy penzí dostane vláda 30. dubna. Chce dál jednat s opozicí

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že návrh důchodové reformy předloží vládě 30. dubna. Kabinet zasedne příští úterý, neboť v obvyklou středu je státní svátek. Sněmovna by podle vicepremiéra reformu mohla finálně projednat o prázdninách, Senát v září či říjnu a prezident by ji mohl dostat k podpisu na konci října či počátkem listopadu.

Původně se dnešního jednání na Hradě měli opět zúčastnit i zástupci opozičního hnutí ANO. Společně s Pavlem a Jurečkou o penzijní reformě poprvé hovořili 28. března. ANO ale účast zrušilo, protože nejvyšší představitelé vlády podle něj opakovaně deklarovali, že reformu penzí prosadí nehledě na názor opozice.

Jurečka dnes řekl, že opět osloví zástupce ANO a dalšího opozičního hnutí SPD k jednání o reformě. Čas hledat shodu podle něj je do druhého čtení ve Sněmovně, tedy zhruba tři měsíce. "Mrzí mě, že do toho tímto způsobem hodili vidle a v tento okamžik zvítězil alibismus nad zodpovědností," uvedl Jurečka. Věří ale, že je stále prostor pro hledání kompromisu. Vyzval ANO, aby zveřejnilo svůj návrh reformy.

Předseda ANO a expremiér Andrej Babiš v dnešním videu na sociálních sítích uvedl, že hnutí nebude "dělat vládě hlupáky". Premiér Petr Fiala (ODS) se podle Babiše jasně vyjádřil na nedávném sněmu občanských demokratů, že jej názor opozice nezajímá.

Fiala na kongresu řekl, že reformu vláda prosadí, ať už k tomu dá opozice souhlas, nebo ne. Je to jeden z hlavních slibů vlády, uvedl. Dnes novinářům ministerský předseda řekl, že jeho slova byla výrazem odpovědnosti. Reforma se podle něj měla udělat před mnoha lety a je nutná. V opačném případě by mladší generace neměla žádnou záruku ze strany státu, že dostane důchod, míní.

Za svůj resort dnes Jurečka prezentoval Pavlovi pracovní data z chystané zprávy o stavu důchodového systému, kterou by mělo ministerstvo dokončit zhruba za dva až tři týdny. Z materiálů podle Jurečky vyplývá klíčová věc, a to že populace stárne a tempo stárnutí se zrychluje. Proto je nutné důchodovou reformu udělat, a to s ještě větší naléhavostí, poznamenal.

Prezident dnes na tiskové konferenci řekl, že se bude nadále snažit zprostředkovat jednání o reformě. Nevyloučil kulatý stůl se zástupci tripartity a s odborníky, který by se mohl uskutečnit na přelomu května a června. Podle Jurečky se o tom konkrétní debata nevedla, nicméně vicepremiér kvituje, že hlava státu chce do celospolečenské i politické diskuse více vnést pohled expertů.

Ekonomové a část politiků poukazují na to, že systém je v nynější podobě neudržitelný a schodek by v polovině století mohl dosahovat pěti procent HDP. V dnešních hodnotách je to asi 350 miliard korun. Vláda navrhuje zadlužování přibrzdit prodlužováním důchodového věku nad 65 let či snížením výpočtu nových penzí. Opozice je proti.

Podle původního vládního záměru by se měl důchodový věk každý rok stanovit podle doby dožití lidem, kterým bude 50 let. Zvedal by se nejvýš o dva měsíce za rok. Jurečka dnes na dotaz ČTK řekl, že si umí představit drobnou úpravu mechanismu, nicméně princip je podle něj nevyhnutelný.