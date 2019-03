Jurečka: Nepamatuji se, že by vláda či koalice Faltýnka pověřily

Bývalý ministr Sobotkovy vlády ČSSD, ANO a lidovců Marian Jurečka si nepamatuje, že by tehdejší kabinet či vedení koalice pověřily místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka jednáním o mýtu. Faltýnek uvedl, že o mýtném systému jednal s představiteli firmy Kapsch a antimonopolního úřadu z pověření koaliční rady pro dopravu.

"Nepamatuji si nikdy v minulosti, že by padlo - ať už na úrovni koaliční rady, vlády nebo takzvaného monitorovacího výboru pro výběr mýtného systému - nějaké pověření pro pana Faltýnka, aby on vyjednával otázku výběru mýtného systému, případně dojednával nějaké záležitosti s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže," uvedl Jurečka. Dodal, že si nepamatuje, na jakém základě by mělo pověření být. "Pokud vzniklo někde uvnitř ANO, tak to je jiná záležitost," dodal Jurečka, který ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) vedl resort zemědělství.

Podle Jurečky neukazuje na profesionalitu a objektivitu ÚOHS ani to, že jeho šéf Petr Rafaj na takový "formát, způsob a místo" přistoupil.

Server Novinky.cz napsal, že policie podezírá Rafaje a ředitele české pobočky Kapsch Karla Feixe z korupce. V této souvislosti se mluví o Faltýnkovi, který s oběma jednal. Policisté kvůli možnému ovlivňování zakázek minulý čtvrtek zasahovali na několika místech, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a u Faltýnka v bytě.