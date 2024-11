Jurečka: Úřad práce uzavře zatím méně poboček, místo 83 jich zruší pět desítek

Úřad práce zúží seznam poboček, které se chystá uzavřít. Místo původně plánovaných 83 jich bude asi pět desítek. Dál by měla zůstat zatím v provozu pracoviště v takzvaných obcích s rozšířenou působností, tedy ve větších místech. S rušením se počítá s v menších obcích. Po dnešním jednání s generálním ředitelem úřadu práce Danielem Krištofem to ČTK a České televizi řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

"Dohodli jsme se dneska na tom, že v příštích měsících nedojde k tomu, aby z obcí s rozšířenou působností zmizelo naše kontaktní pracoviště... Harmonogram bude upraven a bude pokračováno v jednání se starosty. Upraví se to, aby nedocházelo ke zrušení bez náhrady," uvedl Jurečka. Podle něj budou místa v provozu do doby, než by žádosti o dávky mohla začít přijímat pošta. Do místa mohou také vyjíždět pravidelně pracovníci úřadu práce.

Úřad práce začátkem listopadu oznámil, že se chystá postupně zrušit 83 ze svých 369 poboček po Česku, tedy více než pětinu. Vedení úřadu to zdůvodnilo i zajištěním bezpečnosti zaměstnanců. Čtyři stovky pracovníků se ze zavíraných míst měly přesunout do jiných pracovišť.

Podle Jurečky by dál měly fungovat tři desítky z 83 poboček. Pět desítek pracovišť v menších městech by se mělo uzavřít podle původního plánu. "Ano, tam se bude plán naplňovat a pobočky se budou postupně redukovat. I tam ale budeme mít tu ambici dohodnout se s Českou poštou, abychom tam rozšířili síť podatelen pro klienty úřadu práce," řekl ministr.

Podle zjištění ČTK by v Jihočeském kraji dál mohla v provozu prozatím zůstat tři pracoviště z 12, která se měla původně zavírat. V Jihomoravském kraji by se měly uzavřít nejspíš všechny tři zamýšlené pobočky, v Libereckém všech šest, v Ústeckém všech sedm. Ze dvou pracovišť Karlovarského kraji by dál fungovalo jedno. V Královéhradeckém kraji by se ze čtyř poboček rušila teď jedna, v Moravskoslezském ze čtyř dvě, v Olomouckém ze čtyř dvě, v Pardubickém ze sedmi tři či čtyři, v Plzeňském z osmi pět, ve Středočeském z osmi čtyři. Z 12 pracovišť na Vysočině by měla zůstat v provozu dál tři, ze šesti ve Zlínském kraji pak dvě či tři.

Chystanou optimalizaci sítě poboček pracovních úřadů oznámil ministr práce už loni v létě. Sdělil tehdy, že je plánované rušení pracovišť možné díky digitalizaci a už se kvůli němu zastavil nábor nových pracovníků. Přeměna se měla uskutečnit do dvou let. Dnes Jurečka upřesnil, že by měla trvat příští a přespříští rok.