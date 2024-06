K důvodům odvolání soudců patří průtahy či ztráta způsobilosti

Výběr případů, v nichž byli soudci v posledních deseti letech odvoláni z funkce (kárný senát Nejvyššího správního soudu dnes zbavil funkce uherskohradišťskou soudkyni Ilonu Miklovou):

20. února 2015 - Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) zbavil funkce soudce Romana Čonku z Obvodního soudu pro Prahu 6. Podle verdiktu manipuloval se spisy a účelově protahoval trestní řízení. Čonka čelil též podezření, že zneužil svoji pravomoc. Policie ale později vyšetřování uzavřela s tím, že bývalý soudce trestný čin nespáchal.

9. dubna 2015 - Kárný senát NSS kvůli mnoha průtahům odvolal z funkce soudkyni Jarmilu Hoškovou, která působila na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 5. Průtahů se dopustila přibližně ve třech stech kauzách. Stížnost Hoškové odmítl v lednu 2016 Ústavní soud (ÚS).

25. května 2016 - Kárný senát NSS zbavil soudcovské funkce Jana Bobka z Okresního soudu ve Zlíně. Důvodem tohoto kroku byly průtahy při vyhotovování a odeslání 32 vyhlášených rozsudků.

11. dubna 2018 - NSS odvolal z funkce blanenskou soudkyni Danu Sedlákovou. Uznal ji vinnou ze změn rozsudků v šesti civilních záležitostech, kdy zcela změnila nebo otočila vyhlášení rozsudku oproti následnému písemnému vyhotovení. Předseda senátu Karel Šimka řekl, že se Sedláková dopustila závažných a nepřijatelných chyb opakovaně a chyběla u ní jakákoli sebereflexe. Sedláková později neuspěla s ústavní stížností.

9. ledna 2019 - NSS odvolal z funkce soudce Jana Tichého z Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Kárný senát rozhodl, že Tichý, který měl psychické problémy, není nadále způsobilý vykonávat svou funkci. Sám odstoupit nechtěl. Kárný senát si objednal znalecký posudek, podle kterého Tichý trpěl specifickou schizotypní poruchou. "Česky by se dalo říct podivínství, ale extrémní," řekl tehdy za znaleckou komisi Ilja Žukov z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

21. ledna 2019 - Kárný senát NSS zbavil funkce libereckého soudce Vladimíra Maxu. Důvodem byly průtahy zhruba ve stovce spisů. Už předtím ho kárný senát potrestal dvakrát, a to snížením platu. Ústavní soud odmítl v květnu 2019 jeho stížnost proti odvolání z funkce jako neopodstatněnou.

17. ledna 2022 - Kárný senát NSS rozhodl o odvolání z funkce soudce Okresního soudu v Třebíči Jaroslava Krátkého. Důvodem byly velké průtahy u 111 trestních věcí. Krátký u soudu vinu doznal, navrhovaný trest odvolání z funkce soudce ale odmítl jako příliš přísný.

5. června 2023 - Kárný senát Nejvyššího správního soudu zbavil funkce soudce Martina Valehracha z Obvodního soudu pro Prahu 8, a to za průtahy. Kárné žalobě čelil potřetí během několika let. Valehrach provinění odmítal. Už dříve poukázal na to, že za tři roky počet neskončených věcí zredukoval, a tvrdil také, že při podávání kárného návrhu nebyla zohledněna epidemie covidu a s tím související opatření nebo dovolená či nemoc.

6. listopadu 2023 - NSS zbavil funkce soudkyni Adrianu Pilařovou z Obvodního soudu pro Prahu 8. Využila ve svůj prospěch majetek handicapovaného bratrance, který měla spravovat. Podle kárné žaloby získala bratrancovu polovinu nemovitosti za podhodnocenou částku. Sama se pak do domu nastěhovala, zatímco bratranec skončil v domově pro seniory. Pilařová vinu odmítala s tím, že postupovala s péčí řádného hospodáře. Proti rozhodnutí kárného senátu se ještě obrátila na Ústavní soud, ten ale její stížnost letos na jaře odmítl.

11. června 2024 - Kárný senát Nejvyššího správního soudu zbavil funkce uherskohradišťskou soudkyni Ilonu Miklovou, a to za průtahy a pozdní vyhotovování rozsudků. Kárnou žalobu podal předseda Okresního soudu v Uherském Hradišti Tomáš Gargulák, zproštění funkce navrhoval. Miklová pochybení částečně uznala. V minulosti ji kvůli obdobným proviněním kárný senát už potrestal.