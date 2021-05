K očkování proti covidu se registrovalo 50 tisíc lidí ve věku 35 až 39 let

K očkování proti covidu-19 se do 08.00 ráno registrovalo asi 50 tisíc lidí ve věku 35 až 39 let, pro které byly v pondělí registrace spuštěny. Na twitteru o tom informovali zástupci projektu Chytrá karanténa. U předchozí skupiny ve věku 40 až 44 let, která se hlásila před týdnem, byl zájem do rána skoro dvojnásobný. Od úterní půlnoci by se měla možnost přihlašování otevřít pro všechny nad 30 let.

Vakcínu tak může na základě věku dostat více než 6,6 milionu obyvatel Česka a vybrané profese či chroničtí pacienti. Do neděle se jich podle dat ministerstva zdravotnictví registrovalo nebo už vakcínu dostalo 4,2 milionu, tedy asi 39 procent. K navození kolektivní imunity je třeba očkovat zhruba 70 procent celé populace.

"V tuto chvíli je naočkováno alespoň první dávkou již 55 procent lidí nad 40 let," uvedla Chytrá karanténa. Čtyřicátníci měli o registrace větší zájem. Minulý týden se jich do 08.30 ráno zaregistrovalo víc než 100 tsicí. Za celý první den pak bylo registrací více než 200 tisíc.

Lidí ve věku 35 až 39 let žije v Česku podle údajů Českého statistického úřadu ze začátku letošního roku asi 763 tisíc. Vakcínu už dostalo více než 87 tisíc lidí v tomto věku, u 41 tisíc bylo očkování dokončeno. Od úterní půlnoci by se měla registrace spustit pro dalších pět ročníků od 30 do 34 let.

V současné době na podání první dávky nebo možnost rezervovat si termín očkování čeká více než 753 tisíc lidí.

Očkování je spolu s negativním testem nebo nedávno prodělanou nákazou možností, jak prokázat svou bezinfekčnost. Je třeba například pro návštěvu restaurační zahrádky, některých služeb či ubytování. Od pondělního dne se podmínky mění, nákaza chrání až půl roku a k ochraně po očkování stačí 21 dní po první dávce. Někteří odborníci to kritizují, imunita bez druhé dávky podle nich není dostatečná.