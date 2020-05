K příležitosti Mezinárodního dne muzeí bude toto pondělí vstup zdarma

Aktualizováno 18.05. 10:15Počet případů nemoci covid-19 způsobované koronavirem v Česku v neděli stoupl o 20 na 8475. Je to nejnižší denní nárůst za více než týden. Klesl však i počet... více

Zahraniční politika

Hamáček: Za vypuštění informace o agentovi musí přijít trest

Aktualizováno 17.05. 14:49Ten, kdo do veřejného prostoru vypustil informaci o údajném příjezdu ruského agenta s ricinem do Prahy, by měl být exemplárně potrestán. V pořadu Otázky... víceDiskuse (47)